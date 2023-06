Casa a prima vista è vero? Lo rivela un partecipante

Casa a prima vista è vero o è tutta finzione? Un sorprendente video di un partecipante, pubblicato sui social, rivela finalmente la verità sullo show

Quanto c’è di vero nei reality show? È una domanda che ogni spettatore si è fatto almeno una volta, e a cui è sempre molto difficile dare una risposta precisa. Dipende molto dallo show in questione e dalle situazioni, ma alla fine non si può mai sapere fino in fondo dove termina la parte di “reality” e dive invece subentra l’esigenza d’intrattenimento dello “show”. Vale per ogni programma e ovviamente anche per Casa a prima vista, il prodotto in onda su Real Time in questo periodo, e in cui vari agenti immobiliari conducono i partecipanti alla ricerca della casa dei loro sogni, in base al loro budget e in scenari di primo piano come Roma e Milano, due tra i mercato immobiliari più complicati in Italia.

Fortunatamente qualcuno si è preoccupato di rivelarci la verità di quello che succede dietro le quinte almeno di questo programma tv. Stiamo parlando di Edoardo Righini, copywriter che ha partecipato allo show alla ricerca di una casa di proprietà a Milano, dopo anni passati a vivere in affitto. L’uomo ha pubblicato un video sul suo profilo TikTok in cui spiega tutto quello che è successo durante il suo episodio dello show. L’ex partecipante di Casa a prima vista ha confermato la professionalità degli agenti immobiliari coinvolti (nel suo caso, Gianluca, Mariana e Ida), spiegando che sono esattamente come appaiono nello show di Real Time.

“Ti chiedi com’è possibile che esistano delle case del genere. – ha commentato – Persino nella casa più brutta, io ci passerei le mie vacanze estive”. Eppure, tutte le abitazioni mostrate esistono davvero, e non c’è alcun trucco per renderle diverse nel programma rispetto a come sono in realtà. “Le riprese durano un sacco: è effettivamente come una visita immobiliare, fai domande, chiedi…”. Insomma, sembra che sia tutto effettivamente come viene mostrato. Ma alla fine, se vuoi comprare la casa che ti hanno proposto, puoi farlo davvero? Su questo punto Righini è assolutamente chiaro: la casa la puoi comparare, così come puoi anche non farlo. Non c’è nessun obbligo all’acquisto, al termine del programma, anche se hai effettivamente trovato un’abitazione di tuo gradimento (ma magari fuori dal tuo budget). Alla fine, quello che conta che in Casa a prima vista è tutto vero!

Casa a prima vista dove vederlo in tv e streaming

Casa a prima vista è il nuovo show originale di Real Time prodotto interamente in Italia, che coinvolge sei diversi agenti immobiliari tra Roma e Milano, impegnati ad aiutare i vari partecipanti a trovare le case dei loro sogni in due grandi città, considerate tra le più complicate dal punto di vista di questo specifico mercato. Il programma va in onda su Real Time, canale 31, tutte le sere alle 20.20. Casa a prima vista è il remake italiano del reality show francese Chasseur D’Appart, noto anche col titolo internazionale di Flat Hunters, ed è prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery.