Concerto Vasco Rossi Palermo orari e scaletta

Dopo Bologna e Roma, Vasco Rossi arriva a Palermo col suo tour negli stadi: la scaletta del concerto e la durata dell’evento

Uno degli appuntamenti clou dell’estate, il tour negli stadi di Vasco Rossi, prosegue e dopo le quattro date di Bologna e le due di Roma sbarca in Sicilia, per due attesissimi concerti allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Da tempo l’attesa era alle stelle nell’isola per l’arrivo del Comandante, che è stato accolto da una folla entusiasta sin dalla mattina del suo primo concerto, la quale ha colpito lo stesso cantante che sui social ha ringraziato i fan isolani per il loro affetto. Il primo show del Blasco nel capoluogo siciliano è andato in scena giovedì 22 giugno, mentre il secondo è previsto per la sera dopo, venerdì 23 giugno. Sono, ovviamente, andati sold out nel giro di poco tempo entrambe le date, con fan che, da ogni angolo dell’isola, hanno preso di mira i biglietti dei due show per non perdere l’occasione di assistere a uno dei tour dell’anno. Essendo arrivati, ormai, alla seconda metà della tournée di Vasco Rossi abbiamo familiarizzato con la scaletta, davvero extra-large per l’occasione, che vede una bella combinazione di brani più recenti e di vecchi successi del passato. Di seguito, dunque, la scaletta dei concerti del tour di Vasco, che dovrebbe essere anche quella di Palermo:

Dillo alla Luna

Stendimi

Rock’n’roll show

Non sei quella che eri

Ogni volta

Domani sì, adesso no

Ti prendo e ti porto via

Una canzone d’amore buttata via

Un respiro in più

Manifesto futurista della nuova umanità

Interludio 2023 / Echo Lake

XI comandamento

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Se ti potessi dire

Vivere

T’immagini

Rewind

Siamo soli

Canzone

L’amore l’amore

Medley: Come nelle favole / Non l’hai mica capito / Cosa ti fai / Il blues della chitarra sola / Ormai è tardi / Incredibile romantica / Ridere di te

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara

A Change Is Gonna Come

Concerto Vasco Rossi Palermo durata

Sono due giorni lunghissimi a Palermo per i concerti di Vasco Rossi, con la città completamente assorbita dall’evento. Sul sito di Live Nation è possibile scoprire tutte le informazioni utili sui due concerti, il cui inizio è previsto, ufficialmente, intorno alle 21:30. Come di consueto, i fan che hanno preso i biglietti per il prato hanno cominciato a posizionarsi fuori dallo stadio sin dalle prime ore del mattino, per cui l’apertura dei cancelli dello stadio Renzo Barbera avverrà alle ore 15:30, per permettere un corretto deflusso della folla. Prima potranno entrare i fan club e coloro che hanno acquistato il vip pack, così da avere un accesso prioritario all’evento. Poi, come detto, il concerto dovrebbe iniziare alle 21:30, con il solito ritardo già preventivato, e la fine del concerto si colloca intorno a mezzanotte. Il concerto di Vasco Rossi, dunque, dovrebbe avere una durata di circa due ore e mezza e sarà un vero e proprio viaggio nella grande discografia del Comandante. Dopo lo show di giovedì 22 giugno, Vasco replica a Palermo venerdì 23 giugno, prima poi di dirigersi verso l’ultima tappa del suo straordinario tour: il doppio concerto a Salerno, allo Stadio Arechi, il 28 e il 29 giugno.