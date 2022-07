Vasco Rossi chi è la moglie Laura “ha dato ordine alla vita”

Dopo la fine del tour 2022 Vasco Rossi festeggia i 10 anni di matrimonio con Laura Schmidt: chi è la moglie e compagna storica del rocker

Sono trascorsi dieci anni dal 7 luglio 2012 data del matrimonio di Vasco Rossi e Laura Schmidt avvenuto a Zocca in provincia di Modena e città natale del rocker. Per celebrare l’anniversario il Blasco ha scelto Instagram con un post dedicato alla sua Laura. Una dedica d’amore che ha entusiasmato i fan pronti a fare gli auguri alla coppia. Vasco Rossi ha parlato della moglie Laura e di un patto di sangue fatto insieme “di quelli che durano per sempre e noi manteniamo le promesse”. Infine la frase strappalacrime del rocker “è stata lei a darmi una famiglia e una casa, ad aver dato ordine alla mia vita”.

Laura Schmidt chi è la moglie di Vasco Rossi

Laura Schmidt è la moglie di Vasco Rossi. Di origini tedesche da parte di padre ha 53 anni di età e ormai è una milanese acquisita. A lei il rocker ha dedicato la canzone “Laura” del disco Canzoni per me del 1998 e viene ricordata sempre come la ragazza che aspettava un figlio per Natale. Si tratta di Luca, il terzo figlio di Vasco Rossi dopo Davide e Lorenzo nati da precedenti relazioni. La coppia si è conosciuta quando Laura aveva 17 anni mentre il cantautore ne aveva 34. Galeotto fu Massimo Riva, chitarrista e grande amico di Vasco Rossi scomparso nel 1999. Fu proprio lui a far conoscere il Blasco e Laura Schmidt nel 1986 e da allora non si sono più lasciati.

Vasco Rossi ha parlato della moglie Laura durante alcune interviste spiegando di aver apprezzato in lei l’ostinazione come quella volta che lui decise di troncare ma venne spiazzato. Laura Schmidt decise di raggiungerlo a Rimini dove stava lavorando ad un nuovo album e di presentarsi fuori al cancello senza chiedere di entrare. Restò fino a sera con messaggio ben chiaro “sono la tua donna, la tua casa e la tua famiglia, tu non scappi”. Laura è stata vicino a Vasco Rossi in tutti i momenti senza mai dare giudizi e nacque così il patto tra i due di costruire una famiglia. La stessa moglie disse ad un’intervista al Corriere della Sera che il rocker è stato il primo e unico uomo e che le ha aperto gli occhi.

Dieci anni fa il matrimonio tra Vasco Rossi e Laura Schmidt che il rocker decise di annunciare senza dare troppo peso perché “un atto puramente tecnico e necessario per dare a Laura gli stessi diritti dei miei tre figli. Che ho sempre considerato il matrimonio come una ben triste condizione di vita. Ma in questo Paese le leggi sono poco chiare, sempre confuse e interpretabili non si sa mai cosa può accade e comunque non sono regolamentate chiaramente le coppie di fatto perché al Vaticano non sono simpatiche e anche ai nostri politici non piacciono tutte queste novità”. Su Facebook spiegò che Laura non ha mai chiesto niente ma “io non posso permettere che abbia poco più dei diritti delle madri degli altri due miei figli in materia di successione”.