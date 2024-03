Vasco Rossi su Instagram ha detto addio a Gabriella Sturani: la storia d’amore proibita tra Blasco e la sua Gabri

Con un post sui social Vasco Rossi ha annunciato la morte di Gabriella Sturani, mamma di Lorenzo Rossi e protagonista di una delle sue canzoni più famose. Una serie di scatti su Instagram accompagnano il messaggio del Blasco che ha ricordato con affetto la donna che resterà viva nei ricordi così come sottolineato dai tantissimi commenti degli utenti che hanno inondato il post. Gabriella Sturani è infatti Gabri, titolo della canzone pubblicata nel 1993 e presente nell’album Gli Spari Sopra. Uno tra i brani più famosi di Vasco Rossi anche se non è mai stato pubblicato come singolo ma è presente in Tracks, primo best of della carriera dell’artista originario di Zocca. Come raccontato dalla stessa Gabriella in un’intervista nel 2013 a Vanity Fair, i due hanno avuto una relazione durata due anni, dal 1983 al 1985. Un anno dopo nacque Lorenzo Rossi, figlio di Vasco ma riconosciuto dallo stesso solo nel 2003 quando il ragazzo aveva 17 anni. Vasco Rossi e Gabriella Sturani si sono conosciuti nel 1983 dopo un concerto del cantautore, un incontro voluto dalla donna che all’epoca aveva solo 16 anni mentre il rocker aveva 31 anni. Grazie ad alcune conoscenze, riuscì ad accedere al camerino del rocker e così iniziò la loro storia d’amore. Dopo due anni di grande passione, Gabri rimase incinta e scelse di portare avanti la gravidanza ma la relazione con Vasco Rossi si concluse. All’epoca come raccontato dalla stessa donna, l’artista non era pronto per diventare padre. In compenso però dopo il riconoscimento è sempre stato accanto al figlio Lorenzo Rossi, spronandolo ad iscriversi all’Università e a studiare per costruirsi un futuro. Un compagno e un padre premuroso come lo ha spesso ricordato la stessa Gabriella Sturani.

Vasco Rossi racconta Gabri: una relazione proibita e travolgente

I dettagli della storia tra Vasco Rossi e Gabriella Sturani sono stati raccontati dalla donna solo nel 2013 quando rilasciò la sua prima e unica intervista. In quell’occasione spiegò anche che in realtà aveva visto il cantautore tre anni prima del loro incontro in un locale a Rimini ma che all’epoca non gli aveva dato tanto peso. Successivamente scoprì per puro caso di averlo già visto quando passò tra le sue mani un album del rocker e così decise nel 1983 di volerlo incontrare a tutti i costi. Successivamente a parlare è stato Lorenzo Rossi che ha spiegato di non aver mai provato rabbia per averlo conosciuto solo dopo l’adolescenza ma di essere invece felice e orgoglioso di avere un padre come Vasco Rossi. Il cantautore non ha mai parlato della sua relazione con Gabriella Sturani ma nel suo caso bastano le parole della canzone Gabri. Nel testo descrive i due anni d’amore vissuti, un rapporto complicato per la grande differenza d’età ma anche con l’urgenza di vivere la realtà e non avere rimpianti. Una passione travolgente che ha segnato la vita di entrambi. Non si conoscono le cause della morte di Gabriella Sturani.

