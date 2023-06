Tali e Quali stasera in tv: replica o nuove puntate?

Tali e Quali stasera in tv su RaiUno nell’insolita collocazione estiva: replica o nuove puntate?

Torna in tv Tali e Quali, il talent show targato Rai condotto da solito Carlo Conti e che è un spin-off di Tale e Quale Show, il programma di grande successo in onda dal 2012 e a sua volta tratto dal format spagnolo di Antena 3 Tu cara me suena. Appuntamento fissato per questa sera, venerdì 23 giugno 2023, alle ore 21.25 su Rai 1, e da qui in avanti per tutti i prossimi cinque venerdì. Significa quindi che lo show di Rai 1 andrà in onda fino a venerdì 21 luglio 2023. Ecco la programmazione completa delle cinque serate, per non perdersi neppure una puntata del programma:

Prima puntata: 23 giugno 2023

Seconda puntata: 30 giugno 2023

Terza puntata: 7 luglio 2023

Quarta puntata: 14 luglio 2023

Quinta puntata: 21 luglio 2023

La durata di ogni episodio, considerando anche le pause pubblicitarie, è di circa 2 ore e 30 minuti: ovvero, inizio alle 21.25 e fine alle 23.55. Le varie puntate di Tali e Quali andranno in onda, come detto, su Rai 1 in tv, e su Rai Play in streaming e on-demand, per smartphone, pc e tablet. Ma quello che molti fan e telespettatori si stanno domandando è se queste puntate siano nuove o si tratti piuttosto di repliche.

La risposta è che purtroppo stiamo parlando solo della rimessa in onda delle vecchie puntate dello show condotto da Carlo Conti. Per la precisione, si tratta dei cinque episodi della terza stagione di Tali e Quali, trasmessa su Rai 1 originariamente nella prima serata del sabato dal 7 gennaio al 4 febbraio 2023. Repliche, dunque, che serviranno a preparare la strada alla nuova edizione dello show nato nel 2019, prevista in arrivo per l’inizio del 2024. Invece, a settembre dovrebbe arrivare, sempre nella prima serata di Rai 1, la tredicesima edizione di Tale e Quale Show.

Tali e Quali cast

Le repliche della terza edizione di Tali e Quali arrivano dunque su Rai 1, riportando in onda le cinque puntate dello show trasmesse in origine a inizio 2023. Alla conduzione c’era come al solito Carlo Conti, mentre la giuria era composta dalla cantante, attrice e showgirl 72enne Loretta Goggi, dal cantante e paroliere 78enne Cristiano Malgioglio e dall’attore comico e imitatore 62enne Giorgio Panariello. In qualità di presenze fisse del programma c’erano invece i comici Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Vediamo allora i concorrenti che hanno preso parte a Tali e Quali 2023.

1a puntata : Armando Tartaglini, Bryan Bergamin, Federico Fabbretti, Francesco Pasculli, Stefano Cannone (uomini); Beatrice Portarena, Martina Cascio, Serena De Bari, Veronica Simioli (donne); Dave, Mattia, Stefano, Maurizio e Christian (gruppi).

: Armando Tartaglini, Bryan Bergamin, Federico Fabbretti, Francesco Pasculli, Stefano Cannone (uomini); Beatrice Portarena, Martina Cascio, Serena De Bari, Veronica Simioli (donne); Dave, Mattia, Stefano, Maurizio e Christian (gruppi). 2a puntata : Massimo Ronza, Matteo Casali, Michele Carovano, Roberto Romanelli, Thomas Ventresca (uomini); Carola Negro, Guya Canino, Maklin, Tita Savarese (donne); Stefano F., Tommaso, Teo, Andrea, Stefano R. (gruppi).

: Massimo Ronza, Matteo Casali, Michele Carovano, Roberto Romanelli, Thomas Ventresca (uomini); Carola Negro, Guya Canino, Maklin, Tita Savarese (donne); Stefano F., Tommaso, Teo, Andrea, Stefano R. (gruppi). 3a puntata : Federico Serra, Gero Carlino, Giuseppe Mastrolorenzo, Marco Rosati, Roy Paladini (uomini); Alice Olivari, Deborah Dargenzio, Veronica Creo (donne); Pierangelo, Claudio, Lorenzo, Cosimo, Giuliana, Ornella, Susanna (gruppi).

: Federico Serra, Gero Carlino, Giuseppe Mastrolorenzo, Marco Rosati, Roy Paladini (uomini); Alice Olivari, Deborah Dargenzio, Veronica Creo (donne); Pierangelo, Claudio, Lorenzo, Cosimo, Giuliana, Ornella, Susanna (gruppi). 4a puntata: Carlo Borghesio, Fulvio Cerulli, Marco Rea, Salvatore Siragusa, Vinz Termine (uomini); Benedicta Nicotra, Elisa Liistro, Erika Roccaforte, Marta Boldi (donne); Agostino, Chiara, Paolo e Matteo (gruppi).

A vincere la terza edizione di Tali e Quali, nella finale del 4 febbraio 2023, è stato Roy Paladini.