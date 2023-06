Quando inizia Battiti Live 2023

Battiti Live ha fatto ritorno con l’edizione 2023: quando inizia l’amatissimo show musicale e chi sono i cantanti protagonisti

Uno degli appuntamenti musicali dell’estate ha fatto ritorno ed è pronto a dominare le prossime settimane. Si tratta di Battiti Live 2023, il tour di concerti organizzato da Radio Norba in Puglia e trasmesso in televisione su Italia 1. Sono cinque in totale gli show che fanno parte del tour principale di Battiti Live 2023: due le città scelte, la prima è Bari, dove l’evento è di scena il 21, il 24 e il 25 giugno, e la seconda è Gallipoli, dove invece la grande musica di Radio Norba suonerà il 7 e il 9 luglio. Si tratta della ventunesima edizione di Battiti Live, uno degli appuntamenti più attesi di ogni estate, e il tour principale si arricchisce poi di altri piccoli show sparsi per diverse cittadine della Puglia, che rientrano nel Road To Battiti. Le location scelte per i restanti concerti sono: Canosa di Puglia, Barletta, Mesagne, Massafra, Fasano, Taranto, Vieste, Peschici, San Foca di Melendugno, Giovinazzo e Otranto. Le serate verranno poi, come di consueto, trasmesse anche in televisione a partire dal 4 luglio e a cadenza settimanale, per sei martedì, Battiti Live 2023 andrà in scena su Italia 1 e sui canali associati alla radio organizzatrice dell’evento, ovvero RadioNorba TV e TeleNorba. Di seguito il calendario degli appuntamenti in tv con Battiti Live 2023:

Puntata 1: 4 luglio

Puntata 2: 11 luglio

Puntata 3: 18 luglio

Puntata 4: 25 luglio

Puntata 5: 1 agosto

Puntata 6: 8 agosto

Battiti Live 2023 cantanti

Tra il tour principale e quello secondario sono ben 16 i concerti di Battiti Live 2023 e addirittura circa 100 i cantanti protagonisti dei vari concerti in giro per la Puglia. Abbiamo i grandi protagonisti dell’estate, da Achille Lauro e Rose Villain a Fedez, Annalisa e gli Articolo 31, passando per Elodie e Marco Mengoni, Rkomi e Irama e i Pinguini Tattici Nucleari. Spazio a tantissimi altri volti amatissimi della scena musicale, da Ariete a Carl Brave, da Colapesce e Dimartino a Francesco Gabbani e da Guè a Madame e Mr Rain. Nel cast di Battiti Live 2023 troviamo poi, in ordine alfabetico: Aaron, Aiello, Aka 7even, Alborosie, Alfa, Alvaro De Luna, Ana Mena, Angelina Mango, Anna insieme ad Ava e Capo Plaza, Baby K, Benji, Berna, Bob Sinclar, i Boomdabash, Cioffi, Clara, Claude, Clementino, i Coma Cose, Dara, Dargen D’Amico, Diodato, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Enula, Ernia con Bresh, Fabio Rovazzi, Federica, Federica Carta insieme a Shade, Federico Rossi,, Finley, Francesca Michielin, Francesco Renga, Fred De Palma, Gabry Ponte, i Gemelli Diversi, Gianmaria, Giorgia, Il Pagante, Lda, Leo Gassmann, Levante, Lolita, Lp, Luigi Strangis, Mara Sattei, Matteo Paolillo, Matteo Romano, Mecna in coppia con Gaia, i Negramaro, Nek, Ofenbach, Orietta Berti, Paola & Chiara, Piccolo G, Piero Pelù, Quinze, Rhove, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rosa Chemical, Sangiovanni, Sophie and The Giants, Svea, Tananai, The Kolors, Tiromancino, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Valentina Parisse, Wax e Wayne. Spazio nelle serate di Battiti Live 2023 anche a un importante corpo di ballo, composto da alcuni volti noti come Mattia Zenzola, vincitore dell’ultima edizione di Amici, e altri protagonisti del programma di Maria De Filippi come Maddalena Avevi e Gianmarco Petrelli. Alla conduzione delle serate troviamo, infine, Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio.