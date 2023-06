Scaletta concerto Tiziano Ferro Roma: ospiti e durata

Tiziano Ferro arriva a Roma con il suo tour estivo negli stadi: tutti i dettagli sul concerto nella Capitale del cantante di Latina

Dopo gli show di Lignano, Torino, Milano e Firenze, Tiziano Ferro arriva con il suo tour a Roma per due attesissimi concerti attesi in programma per venerdì 24 giugno e sabato 25 giugno. Due show molto attesi, che come gran parte delle date della tournée sono organizzati da molto, ma sono stati rimandati diverse volte a causa della pandemia. Ora finalmente Roma può abbracciare Tiziano Ferro, che sta portando in scena una vera e proprio summa della propria discografia, con una scaletta ricchissima e piena di grandissimi successi. C’è particolare curiosità per conoscere gli ospiti che saliranno sul palco al fianco di Tiziano Ferro: a Milano abbiamo visto in scena artisti come Max Pezzali, Tananai e Carmen Consoli e ospiti di rilievo ci saranno anche a Roma, ma al momento la loro identità rimane top secret. Probabilmente al fianco del cantante di Rosso relativo ci sarà sul palco dell’Olimpico un artista romano. Per ciò che riguarda la scaletta, invece, conosciamo ormai la lunga lista di canzoni che Tiziano Ferro porta in scena nei concerti del suo tour, la quale era anche stata anticipata su Instagram dallo stesso cantante. Un lungo elenco, in cui figurano brani amatissimi come Sere Nere, Il sole esiste per tutti, Indietro e tanti altri, di seguito la scaletta del concerto a Roma di Tiziano Ferro:

Accetto Miracoli

Buona (Cattiva) Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao!

Ti Voglio Bene

La Prima Festa Del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine

Rosso Relativo

Lo Stadio

Non Me Lo So Spiegare

Il Sole Esiste Per Tutti

Concerto Tiziano Ferro Roma orari: quando inizia e quando finisce

Si preannunciano due notti di fuoco allo stadio Olimpico di Roma. L’orario d’inizio dei concerti capitolini di Tiziano Ferro è previsto per le ore 21:00 e lo show, considerando la lunghezza della scaletta, dovrebbe arrivare quasi a toccare le tre ore di durata, per cui la fine dei concerti capitolini è prevista intorno a mezzanotte. L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 16.30, con i tanti spettatori che hanno acquistato i biglietti per il prato che possono così iniziare a prendere posto in platea. Da lì poi inizierà la lunga attesa fino alle ore 21:00, orario d’inizio ufficiale del concerto. Per conoscere i dettagli dell’organizzazione e le informazioni su come raggiungere l’Olimpico e come accedervi, basta andare sul sito di Live Nation. Attese alle stelle, dunque, per i due concerti romani di Tiziano Ferro, che dopo le due notti nella Capitale proseguirà il suo tour spostandosi al sud, con concerti a Napoli, Bari e Messina, prima di cominciare a risalire la penisola con le tappe di Ancona, Modena e Padova.