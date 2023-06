Scaletta Marco Mengoni 2023 Salerno: canzoni e orari

Marco Mengoni fa tappa a Salerno con il suo tour negli stadi: la scaletta del concerto e gli orari dello show del vincitore di Sanremo

Salerno si appresta ad abbracciare Marco Mengoni. Il tour del vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo fa tappa allo Stadio Arechi sabato 24 giugno. Dopo la data zero a Bibione e lo show di Padova del 20 giugno, quello a Salerno è il terzo concerto del tour del cantante di Due Vite, il primo dei due concerti al sud prima di cominciare a risalire la penisola. In vista c’è un vero e proprio bagno di folla per l’artista laziale, pronto a intrattenere i propri fan con una scaletta ricchissima, che presenta buona parte dell’ultima fatica discografica di Marco Mengoni, ovvero Materia Prisma, ma anche moltissimi brani del passato del cantante, da L’essenziale e Pronto a correre. Non può mancare, ovviamente, Due Vite, la canzone che ha trionfato all’Ariston e che ancora oggi è una delle più ascoltate nel paese. Basandoci sulla scaletta dei due precedenti concerti del tour negli stadi di Marco Mengoni, questa dovrebbe essere la lista delle canzoni che il cantante porterà in scena allo Stadio Arechi di Sanremo:

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Mi fiderò

Muhammad Ali

Voglio

Psicho Killer

Credimi ancora

Luce

Proteggiti da me

Due nuvole

Parole in Circolo

L’Essenziale

Pazza musica

Crazy in love

Due vite

Fiori d’orgoglio

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Proibito

Buona vita

Concerto Marco Mengoni 2023 orari e durata

Considerando l’alto numero di spettatori attesi all’Arechi, quasi sold out per l’occasione, la giornata comincerà presto a Salerno, con i cancelli che apriranno alle ore 16.30, così da non creare una folla troppo grande all’esterno della struttura. Sul sito di Live Nation sono disponibili tutte le informazioni sulle modalità e i luoghi d’accesso ala struttura. Da quel momento avrà inizio la lungassero attesa fino all’inizio del concerto, previsto intorno alle ore 21:00. Lo show di Marco Mengoni allo Stadio Arechi di Salerno ha una durata di circa due ore, per cui la fine del concerto dovrebbe essere prevista poco dopo le 23, dipende molto dall’effettiva ora di inizio dell’esibizione. Coloro che si recheranno ad ascoltare la performance di Mengoni potranno anche contare su un servizio di trasporti rinforzato, con la metropolitana di Salerno aperta fino alle 2 di notte, così da permettere un deflusso tranquillo e ordinato dei fan in uscita dallo stadio. Questi, dunque, gli orati del concerto di Marco Mengoni a Salerno, come detto uno dei due show nel sud Italia dell’artista. Il secondo andrà in scena a Bari e sarà la prossima tappa del tour, che poi proseguirà con le date di Bologna, Torino e Milano, prima del gran finale del 15 luglio a Roma, dove nella splendida cornice del Circo Massimo Marco Mengoni darà vita a uno show unico, prima di prendersi una pausa e ricominciare in autunno con un attesissimo tour europeo, che vedrà il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo in scena in alcune delle principali città d’Europa.