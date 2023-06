Temptation Island cachet: quanto vengono pagate coppie e presentatore

Temptation Island 2023 il cachet delle coppie e dei tentatori. Quanto guadagnano i partecipanti al programma girato all’Is Morus Relais

Viene spontaneo chiedersi quanto guadagnano i tentatori e il cachet delle coppie di Temptation Island 2023. D’altronde in un resort da sogno in Sardegna, la possibilità di affrontare i problemi di coppia è meglio che nella vita reale. Nel docu-reality di Canale 5 grandi protagoniste sono proprio i fidanzati e le fidanzate che vivono un momento di crisi o comunque difficile. Decidono di partecipare alla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia per mettersi alla prova e per testare la loro relazione. Una prova emotivamente non facile, perché subentrano single molto belli e pronti a tutto per mettersi in mostra e portare a casa il risultato. Soltanto al falò di confronto finale si arriva allo scopo di Temptation Island che lascia spesso molti strascichi psicologici, sapere se la coppia in questione decide di andare avanti insieme o se invece le strade si separeranno definitivamente.

Con queste premesse in molti pensano all’eventuale cospicuo cachet percepito dai protagonisti del programma di Maria de Filippi. A svelare il tutto è stato il noto portale Dagospia, diretto da Roberto D’Agostino. Stando dunque a quanto riportato da quest’ultimo, le cifre di quanto guadagnano le coppie di Temptation Island 2023 si aggirerebbero tra i 1800 e 2600 euro. Un compenso che ovviamente è strettamente e indissolubilmente legato alla permanenza nel villaggio dell’Is Morus Relais, resort di lusso situato in Sardegna e che ha colpito il pubblico da casa per la sua bellezza ed eleganza. Oltre al suddetto guadagno da capogiro, i concorrenti di Temptation Island potranno per di più usufruire di un trattamento all inclusive, totalmente offerto dal residence isolano, con tanto di vitto, alloggio e ulteriori comfort di primissimo livello. Sempre lo stesso sito ha poi raccontato che il presentatore invece guadagnerebbe ben 50.000 euro. E a tutto questo poi si devono comunque aggiungere sponsor, collaborazioni, partnership e la visibilità offerta e data dal programma a chi vi partecipa. Infatti non bisogna per nulla dimenticare che, per le coppie protagoniste, questa può anche essere l’opportunità di accrescere la propria visibilità e di farsi conoscere dal pubblico da casa e dai telespettatori. Questo è dimostrato e testimoniato dal fatto che, quasi tutti gli ex concorrenti dello show dating, nel corso degli ultimi anni, hanno raggiunto una discreta popolarità, diventando, per esempio, influencer o comunque volti noti sui social network, ma, in alcuni casi, anche sul piccolo schermo. Insomma, un’occasione davvero a 360 gradi e che qualcuno potrebbe cogliere al volo.

Temptation Island 2023 orario

Insomma, al di là di tutte le curiosità legate al cachet e ad altri aspetti particolari, si annuncia già un grande successo per Temptation Island 2023. Infatti le puntata del programma vanno in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5. L’orario di inizio della trasmissione è per le ore 21.40 circa, comunque dopo Paperissima Sprint, che nei palinsesti della rete ammiraglia dell’azienda di Cologno Monzese ha sostituito Striscia La Notizia per tutto il periodo estivo. La nuova stagione della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia durerà in totale sei puntate e andrà in onda dunque per i cinque lunedì successivi, con la conclusione prevista per il 31 luglio 2023.