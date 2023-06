Anticipazioni Temptation Island stasera 26 giugno: è già tradimento

Le anticipazioni della prima puntata di Temptation Island 2023 in onda stasera 26 giugno: le coppie, i tentatori e un tradimento

Stasera 26 giugno va in onda la prima puntata di Temptation Island 2023 dopo un anno di stop e le anticipazioni regalano come di consueto grandi emozioni. Sembra che il format non sia cambiato in nessun dettaglio e per fortuna ritroveremo il solito schema vincente che tanto piace al pubblico. Filippo Bisciglia, conduttore anche di questa edizione, darà il benvenuto al resort in cui è stata registrata quest’annata del programma, l’Is Morus Relais in Sardegna, e dopo partirà la clip di presentazione delle coppie. Ovviamente i video saranno molto più ampi rispetto a quelli visti in anteprima negli spot pubblicitari su Canale 5 e ampio spazio stando alle anticipazioni della puntata di stasera dello show dei sentimenti verrà dato a dettagli come la vita privata e le origini delle coppie. Si passerà al viaggio in barca che porterà i fidanzati e le fidanzate alla spiaggia dove ci sarà il momento più importante della prima puntata di Temptation Island 2023 spoiler alla mano: la presentazione dei tentatori e delle tentatrici. Nel cast maschile dei single ci sono due volti noti di Uomini e Donne: si tratta dell’ex corteggiatore e scelta di Giulia Quattrociocche, ovvero Daniele Schiavon, e la non scelta di Veronica Rimondi, Andrea Della Cioppa. Per quanto riguarda invece il cast femminile delle single spicca quello di Greta Rossetti, ex fiamma del tronista Eugenio Colombo, una tentatrice che già si preannuncia caliente e agguerrita visto che secondo i rumors di gossip ha il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo.

Anticipazioni Temptation Island stasera 26 giugno: le coppie che scoppiano

Le coppie di Temptation Island 2023 sono sette. Mirko e Perla, in crisi perché dopo due anni di fidanzamento lei si è trasferita nel paese d’origine del fidanzato ma non si sente coinvolta da lui e lo trova apatico, Mirko invece non riesce a dare il meglio di sé nella relazione perché la vede troppo rigida e non riesce a sfondare il muro che lei ha costruito tra di loro. Alessia detta Ale e Federico pronti alla rottura perché lei a 31 anni si vuole sposare mentre lui per niente; promettono scintille anche Francesca e Manuel, lei è giovane ha 23 anni e da circa due anni non riesce a reagire al tira e molla di lui facendosi ritrovare sempre pronta a perdonarlo, mentre il fidanzato non è sicuro dei suoi sentimenti per la ragazza. Manu e Isabella sono sicuri del loro amore ma a dividerli secondo il ragazzo 27enne è la differenza sociale mentre per lei gli atteggiamenti del fidanzato.

Alessia e Davide, una storia d’amore che ha fatto già scalpore dalle anticipazioni di Temptation Island 2023 perché lei a 32 anni pur essendo da oltre 10 anni legata al fidanzato lo ha tradito per due anni con un uomo più grande e Davide non riesce a perdonarla; Vittoria e Daniele, a scrivere al programma è la 32enne perché vuole avere un figlio mentre il fidanzato si sente pressato; infine tra le coppie ci sono Gabriela e Giuseppe, lei ha scoperto il fidanzato su una chat di incontri con il nickname American Boy e non riesce a superare dopo 10 anni di relazione questa mancanza di rispetto. Stando alle anticipazioni di stasera 26 giugno nella prima puntata di Temptation Island 2023 un fidanzato ha già legato con una tentatrice per raggiungere l’obiettivo che si era prefissato prima di partecipare allo show dei sentimenti, quello di farsi lasciare dalla sua ragazza. Secondo gli spoiler si tratta proprio di Giuseppe che dopo dieci anni di fidanzamento ha deciso di attuare questa strategia perché non ha il coraggio di interrompere il rapporto con Gabriela.