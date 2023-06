Temptation Island 2023 coppie: chi sono i concorrenti

I nomi e cognomi delle coppie di Temptation Island 2023: chi sono, età e profili Instagram dei concorrenti

Per Temptation Island 2023 l’attenzione non può che essere tutta, o comunque in gran parte, sulle coppie, che saranno le principali protagonisti del format ideato dalla Fascino di Maria De Filippi. In tutto sono sette, tutte non sposate e senza figli. La prima è formata da Alessia di cognome Bottiglia, 32 anni e Davide Rosati, 39. I due fidanzati sono di origini laziali, vivono a Terracina, e stanno insieme da 11 anni. Alessia è un volto noto del piccolo schermo, è un’attrice (ha già fatto Forum) mentre lui è un ex militare che ora guida ambulanze. A contattare il programma è stata la ragazza che per due anni ha avuto una relazione clandestina con uomo più grande di lei. Davide l’ha scoperta ed ha mantenuto il segreto per ben sei mesi, facendo finta di nulla. Alessia spera in un vero perdono, il fidanzato non riesce a superare il tradimento.

Altri due concorrenti di Temptation Island 2023 sono Gabriela, 19 anni, e Giuseppe 23 anni. Molto giovani, si sono conosciuti nel loro paese d’origine Scafati, in provincia di Salerno e sono fidanzati da sette anni. Gabriela di lavoro fa l’estetista, lui lavora nell’azienda di famiglia, sembra un caseificio. La loro storia è stata troppo spesso basata su rinunce e sacrifici. A farla da padrone, in troppe occasioni, è stata la gelosia e l’assenza totale di fiducia. A contattare il programma è stata la fidanzata perché ha scoperto che Giuseppe con il Nickname American Boy si era iscritto ad una chat di incontri.

Passiamo alla coppia del programma condotto da Filippo Bisciglia formata da Francesca, 23 anni di età e Manuel 30 anni, con quest’ultimo che, nonostante gli errori, ha però ammesso di esser ancora innamorato di lei. E lo show dei sentimenti è la grande occasione per scordare tutto. Di lavoro la fidanzata è una sorta di psicologa, Manuel è rappresentante farmaceutico e ha lasciato spesso Francesca per poi pentirsene nel corso dei due anni di relazione. Va avanti da quattro anni invece la love story tra Daniele e Vittoria prima di entrare nel cast di Temptation Island 2023. Lui, 31 anni di età, è direttore di un Supermercato, lei ha un centro estetico suo. Il fidanzato si sente sotto pressione perché Vittoria, a 32 anni, vorrebbe un figlio. Il programma potrebbe essere il terreno giusto per trovarsi di fronte a un bivio perché di diventare padre non ne vuole proprio sapere, perché ha un figlio dal suo primo matrimonio. Daniele e Vittoria sono entrambi di Roma, dove sono nati e attualmente convivono.

La coppia di Temptation Island 2023 formata da Manu, 27 anni, e Isabella, 26 anni di età, sembra essere molto interessante. Entrambi sono di Milano, ma di due quartieri differenti, lui viveva in una zona popolare. Di lavoro Manu fa l’autista di treni, la fidanzata organizza eventi. A differenza degli altri concorrenti il loro amore è solido, stanno insieme da tre anni e mezzo ma a dividerli sono le differenze sociali e gli atteggiamenti del ragazzo. Hanno un blocco anche semplicemente sulla zona di provenienza e da scegliere per provare il grande passo della convivenza.

O ci sposiamo o ci lasciamo: questo è l’aut aut della fidanzata della sesta coppia di Temtation Island 2023 formata da Ale e Federico entrambi 31 anni di età. I due concorrenti sono di Trieste, lei di lavoro fa la receptionist al porto lui è informatico. Fidanzati da oltre tre anni sono ad un pericoloso bivio, perché il ragazzo non ha nessuna intenzione di sposarsi anche se convivono da novembre scorso. Infine ci sono nel cast della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia Perla, 25 anni di cognome Vatiero e Mirko Brunetti 30 anni di età. Lui è di Rieti e di lavoro gestisce la pizzeria di famiglia e le esportazioni, lei ha origini salernitane, ha lasciato la sua professione e la sua città per convivere con il fidanzato. Stanno insieme da 5 anni ma la fidanzata è satura del loro rapporto piatto, il ragazzo non riesce a sbloccarsi perché non la trova propensa.

Temptation Island come partecipare

Al di là delle curiosità legate a questa nuova edizione e alle coppie che vi partecipano, è importante sapere come partecipare a Temptation Island 2023 e come hanno fatto i concorrenti a superare i provini. Innanzitutto occorre essere una coppia stabile e avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, non avere figli in comune e non essere sposati. Nel caso in cui si possiedano questi pochi requisiti, si può procedere all’iscrizione ai casting riguardanti il docu-reality della Mediaset. E i modi sono due: chiamare il numero 063721721 o compilare il modulo e il form presente nella sezione Casting del sito Witty TV. In questo caso occorre seguire un semplice procedimento:

Collegarsi alla pagina Casting Temptation Island, Scegliere il riquadro coppia; compilare il form con tutte le informazioni che vengono richieste; Inserire una foto in coppia; Dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali; Inviare il tutto.

Dunque un qualcosa di davvero molto rapido.