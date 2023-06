Temptation Island 2023 Daniele Schiavon chi è da Uomini e Donne

Daniele Schiavon oggi a Temptation Island 2023 come tentatore è stato la scelta lampo di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne con cui ha convissuto

Al primo sguardo non è difficile rendersi conto dove hai già visto Daniele il tentatore di Temptation Island 2023. Basta fare un salto nel passato, con un piccolo sforzo e ricordarsi di lui in Tv sempre su Canale 5. Fisico scolpito, curriculum da ex calciatore, codino seducente e sguardo intrigante con occhi castani. Il volto del programma condotto da Filippo Bisciglia è noto a Maria De Filippi: si tratta di Daniele Schiavon professione ex corteggiatore di Uomini e Donne. Il ragazzo oggi lavora nel mondo della ristorazione, ma ha anche un passato da calciatore, avendo militato nel Terracina. nella Paganese, nella Maccarese Giada, nel Trastevere e nell’Asd Crecas Palombara. Il suo ruolo è stato quello di centrocampista. Ma ora sembra che il suo destino sarà in tv. Nato a Roma il 28 marzo del 1995, Schiavon ha 28 anni d’età.

Daniele Schiavon chi corteggiava a Uomini e Donne

Impossibile non domandarsi chi corteggiava Daniele Schiavon a Uomini e Donne: si tratta di Giulia Quattrociocche. L’ex calciatore si è seduto per molte settimane tra le fila dei corteggiatori, perché tre anni fa quella della tronista romana fu una sorta di scelta lampo. Il suo obiettivo è stato, fin dal primo giorno, conquistare la donna che corteggiava. Il motivo di questo suo invaghimento è stato spiegato con il fatto che, secondo il tentatore di Temptation Island, questa fosse una delle poche donne in grado di tenergli testa e con cui sarebbe potuta nascere una sorta di affinità e di compatibilità, in primis dal punto di vista meramente e puramente caratteriale. Ha ottenuto rapidamente il risultato finale è stato raggiunto in poco tempo: Daniele Schiavon è stato la scelta di Giulia Quattrociocche senza alcun rivale e rispose di sì.

Dopo i petali rossi la gioia si è smorzata presto. La relazione non è durata poi così tanto tempo. I due infatti, dopo esser frequentati e aver provato a iniziare una storia nella vita reale, si sono lasciati nel marzo del 2020. I motivi di questa rottura, stando a ricostruzioni e rumor, starebbero in alcuni liti e discussioni, che hanno fatto emergere troppe differenze. In tanti hanno parlato anche di tradimenti, ma comunque lo stesso Schiavon ha voluto smentire categoricamente tutte queste voci circolate. Giulia Quattrociocche oggi ha un compagno ed è mamma di due figli. D’altronde per entrambi la love story nata a Uomini e Donne è ormai un capitolo definitivamente chiuso da molto tempo. Non risulta che l’ex calciatore, tra l’altro, in questi anni abbia avuto una fidanzata, almeno sotto i riflettori. Oggi il presente di Daniele Schiavon è Temptation Island, programma in cui l’ex corteggiatore si è messo in gioco non solo per fare un’esperienza televisiva per visibilità, ma si è dato anche la possibilità di conoscere le fidanzate delle coppie in gioco con cui confrontarsi in un percorso per scavare dentro si sé, per comprendere se si è trovato l’anima gemella o no.