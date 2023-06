Sergio Endrigo moglie e figli: il dramma che ha segnato la sua vita

Sergio Endrigo è stato uno dei più noti cantanti della storia italiana: la sua vita famigliare è legata a un drammatico evento che ha coinvolto sua moglie.

Sergio Endrigo è pezzo da novanta della storia della musica italiana: ha all’attivo 20 album di studio più uno live pubblicati nell’arco di quasi 50 anni di carriera. Esordì nel 1959, cantando e suonando nell’orchestra di Riccardo Rauchi, ma già un anno dopo firmava il primo contratto da solista con un’etichetta discografica. In breve, arrivò a collaborare con importanti nomi del mondo della musica italiana. Poi, nel 1962, passò alla RCA e raggiunse la fama con il grande successo della canzone Io che amo solo te e pubblicando il suo primo album, chiamato semplicemente Sergio Endrigo. Nel corso degli anni Sessanta, divenne uno dei cantanti più noti in Italia, vincendo il Festival di Sanremo nel 1968 con il brano Canzone per te, e poi chiudendo ancora sul podio nel 1969 (secondo con Lontano dagli occhi) e nel 1970 (terzo con L’arca di Noè). Nel corso di quasi 50 anni di carriera, Sergio Endrigo è stato un grande sperimentatore, spaziando dalla musica popolare a quella d’autore, cogliendo influenze dalla musica latinoamericana (collaborando con artisti come Toquinho, Roberto Carlos e Luis Bacalov) ma anche da quella più moderna (come il progressive rock dei New Trolls). Si è poi dedicato anche al cinema, come autore di colonne sonore, ma ha affrontato anche il campo della musica per bambini, con grande successo.

Sergio Endrigo si è sposato una sola volta, nel 1963, proprio agli albori del suo successo, con Maria Giulia Bartolocci, meglio nota con il nomignolo di Lula. I due si erano conosciuti durante i primi di carriera del cantante, che girava l’Italia con l’orchestra di Riccardo Rauchi: in quell’occasione aveva incontrato il cantautore e musicista fiorentino Riccardo Del Turco, che divenne negli anni un grande amico e occasionalmente un importante collaboratore di Endrigo. Del Turco frequentava, e avrebbe poi sposato, la sorella di Lula, Donatella Bartolacci, ed è così che Sergio Endrigo conobbe quella che sarebbe divenuta la donna della sua vita. Nata a Terni nel 1942, Maria Giulia Bartolocci detta Lula è stata una figura centrale in tutta la produzione musicale del marito, che a lei ha dedicato varie canzoni, a partire dal suo grande successo Io che amo solo te. Ma oltre a questo è stata anche una sua importante collaboratrice, firmando, con il nome d’arte di Plumrose, diverse canzoni assieme al marito.

Il legame tra Maria Giulia Bartolacci e Sergio Endrigo è stato molto forte, come testimoniano le numerose foto dei due insieme nel corso degli anni. Per questo l’improvvisa morte di lei, avvenuta nel 1994 quando Lula aveva solo 54 anni, fu un durissimo colpo per il cantante, andando a peggiorare i suoi già gravi problemi di depressione. Alla sua morte, nel 2005, Sergio Endrigo venne sepolto nella cappella della famiglia della moglie a Terni.

Sergio Endrigo figlia

Dal matrimonio tra Sergio Endrigo e Maria Giulia Bartolacci è nata una figlia, Claudia Endrigo, venuta alla luce nel 1965. Alla morte del padre, avvenuta nel 2005 a causa di un tumore ai polmoni, è state lei a coltivarne la memoria, e nel 2017 ha pubblicato un libro per ricordarlo, non solo nei suoi apsetti più artistici ma anche in quelli più privati: Sergio Endrigo, mio padre. Il libro è stato pubblicato da Feltrinelli con una prefazione firmata da Claudio Baglioni. Oggi, Claudia Endrigo gestisce anche il profilo Instagram ufficiale dedicato al padre e alle sue canzoni. A causa di alcune fake news apparse sul web nel corso degli anni in tanti credono che Sergio Endrigo abbia avuto una figlia morta prematuramente. Si tratta appunto di una falsità che non trova alcun riscontro.