Concerto Radio Italia Live Palermo 2023 cantanti e scaletta

Radio Italia Live torna in scena a Palermo: i cantanti protagonisti della serata e le informazioni sull’evento

Dopo l’appuntamento a Milano, Radio Italia Live fa tappa a Palermo, per una seconda attesissima tappa di uno dei concerti più attesi dell’estate italiana. Lo show è in programma venerdì 30 giugno 2023 presso il Foro Italico nel capoluogo siciliano e verrà trasmesso live sia su Radio Italia Tv che su Radio Italia solomusicaitaliana, oltre che su Sky Uno, sull’applicazione di Now e in chiaro su Tv8. Tanti i protagonisti della serata, a partire da due dei principali protagonisti dell’estate, ovvero Rkomi e Irama, che tra una settimana pubblicheranno il loro joint album e sul palco di Palermo porteranno sicuramente il loro singolo Hollywood. Oltre ai due artisti, spazio anche a Blanco, che a breve sarà protagonista dei suoi attesissimi concerti negli stadi, prima all’Olimpico di Roma e poi a San Siro a Milano. La scaletta della data di Radio Italia Live di Palermo si arricchisce poi della presenza di grandi protagonisti della scorsa edizione del Festival di Sanremo: da Mr Rain e la sua Supereroi a Paola e Chiara. Tra i grandi nomi della serata troviamo anche Ligabue, pure lui presto di scena negli stadi, e Marracash, che da poco è stato protagonista di un nuovo singolo realizzato in coppia con Tananai. Nella scaletta della serata ci sono poi i Boomdabash, pronti a portare in scena la loro L’unica cosa che vuoi, che sta dominando le classifiche di ascolto. Spazio, inoltre, a voci femminili del calibro di Levante ed Emma, e ad altri grandissimi protagonisti dell’estate come Rocco Hunt e Sangiovanni. Chiudono la lista di cantanti protagonisti al Foro Italico di Palermo Diodato e Max Pezzali. Alla conduzione della serata troviamo gli amatissimi comici Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, con Manola Moslehi che nel backstage riporterà le impressioni degli artisti, mentre tra la folla ci sarà Daniela Cappelletti a portare in scena tutto l’entusiasmo di Palermo per il concerto di Radio Italia Live. Prima del concerto spazio anche a Luca Ravenna, che sarà protagonista di un prestigioso preshow che rappresenta il perfetto prologo a una serata così attesa.

Radio Italia il concerto orari: quanto dura

L’inizio del concerto di Palermo di Radio Italia Live è previsto per le ore 20:40. Stando alla programmazione televisiva, lo show dovrebbe finire poco prima dell’1, per cui il concerto dovrebbe durare circa quattro ore, poco meno considerando i momenti di stacco per la diretta televisiva e qualche ritardo consueto sulla tabella di marcia. Si prospetta, dunque, uno show molto lungo, a cui i palermitani stanno rispondendo con grande entusiasmo. Sono passati quattro anni, d’altronde, dall’ultima volta che Radio Italia ha fatto tappa nel capoluogo siciliano, per cui i fan hanno sfruttato quest’occasione per assistere a uno dei concerti più amati dell’estate. Ogni artista in scena dovrebbe portare diverse canzoni, così da rimanere on stage il tempo sufficiente per ricevere tutto il calore del pubblico siciliano. Appuntamento, dunque, alle ore 20:40 per la lunga serata con la grande musica italiana di scena nella splendida Palermo.