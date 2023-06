Scaletta Concerto Travis Scott Milano: ospiti

Milano si prepara ad accogliere l’arrivo di Travis Scott: la scaletta delle canzoni e i dettagli dell’attesissimo concerto

Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate è senza dubbio il concerto a Milano di Travis Scott, un’occasione unica per vedere uno degli artisti più seguiti e amati al mondo in Italia. Il rapper è di scena all’ippodromo Stai venerdì 30 giugno nell’ambito degli I-Days, una delle principali rassegne musicali dell’estate italiana, che vede protagonisti, oltre al rapper di Mamacita, anche artisti del calibro di Paolo Nutini, Rosalia, gli Arctic Monkeys e i Red Hot Chili Peppers. Insomma un evento imperdibile, in cui il concerto di Travis Scott rappresenta sicuramente uno dei suoi punti massimi, considerando che quello milanese è l’unico show italiano dell’artista. I fan hanno preso comprensibilmente d’assalto il botteghino e sono circa 80.000 i biglietti strappati per l’evento: si preannuncia, quindi, uno show davvero emozionante, in cui Travis Scott porterà sul palco il meglio del suo repertorio. La scaletta del concerto dell’artista americano conta su più di 20 canzoni, da Hold That Heat a Goosebumps, di seguito la scaletta del concerto di Travis Scott a Milano:

Hold That Heat

HIGHEST IN THE ROOM

BUTTERFLY EFFECT

THE SCOTTS

STARGAZING

CAROUSEL

Mamacita

NO BYSTANDERS

Praise God

Upper Echelon

MAFIA

Raindrops (Insane)

Trance

SKELETONS

WAKE UP

90210

TKN

beibs in the trap

GATTI

OUT WEST

pick up the phone

Antidote

SICKO MODE

Goosebumps

Concerto Travis Scott Milano orari: quanto dura

La quarta data dell’edizione degli I Days sarà davvero una serata unica, col concerto di Travis Scott che rappresenta solo il culmine di una giornata incredibile. S’inizia presto all’Ippodromo, con l’apertura dei cancelli prevista per le ore 14. Da quel momento, dunque, gli spettatori possono iniziare a prendere posto e dalle 16:30 circa inizierà l’intrattenimento, con l’apposito dj set allestito da Esse Magazine, che vedrà protagonista il dj Salif Sow alla console, con una selezione del meglio del rap italiano. Si balla e ci si scatena, dunque, sin dal pomeriggio, prima dell’arrivo di due rapper italiani chiamati ad aprire il concerto di Travis Scott. Prima è il turno di AVA, on stage dalle ore 18, mentre a seguire, a partire dalle ore 19:30, arriva sul palco anche Capo Plaza, che affiancherà il suo producer e si prenderà la scena. È molto probabile che insieme ai due possa esserci spazio anche per la rapper Anna, con cui AVA e Capo Plaza hanno realizzato la hit Vetri Neri che sta suonando in tutte le piazze d’Italia quest’estate e sta dominando le classifiche di ascolti. Dopo la performance del cantante di Tesla, sarà finalmente il momento tanto atteso di Travis Scott, la cui esibizione è prevista per le ore 21 circa. Considerando che, come da copione, potrebbe esserci un po’ di ritardo, lo show potrebbe finire tra le 23:30 e mezzanotte. La durata del concerto di Travis Scott a Milano è di circa due ore e mezzo, per cui intorno a mezzanotte o poco prima dovrebbe calare il sipario su uno degli show più attesi dell’estate italiana, che ha saputo calamitare l’attenzione generale e attirare un gran numero di spettatori.