Annalisa abito da sposa marca e prezzo in minigonna FOTO

Le prime immagini del matrimonio di Annalisa con Francesco Muglia: l’abito da sposa è un vestito su misura. Marca e prezzo

Arrivano le prime foto del matrimonio a sorpresa della cantante Annalisa, 37 anni, con il manager Francesco Muglia, 43 anni. A pubblicare le immagini delle nozze celebrate ad Assisi e festeggiate a Tellaro è stata la stessa voce di Mon Amour sul suo profilo Instagram volendo celebrare la bellezza del suo abito da sposa con una dedica d’amore per il suo ormai non più fidanzato ma marito. Nello scatto postato la rossa genovese ha commentato la creazione fatta su misura per lei da una nota marca d’abbigliamento di cui parleremo a breve come la definizione dell’amore. Spesso l’ex Amici si è chiesta cosa fosse davvero quel sentimento che unisce le persone e lei si è data una risposta, è quella passione che spinge a fare cose inaspettate. La marca dell’abito da sposa di Annalisa per il suo matrimonio è Dolce & Gabbana come specificato su Instagram dalla stessa cantante, un vestito nuziale davvero sbarazzino quello che ha deciso di mostrarci anche se è possibile che abbia scelto un’altra creazione esclusivamente per la cerimonia religiosa in chiesa ad Assisi. Il capo di abbigliamento scelto per le nozze a Tellaro è in pieno stile D&G, un mini dress total white e interamente di pizzo, la manica lunga è leggermente a sbuffo ed è interamente ricamata come il mezzo collo che adorna la scollatura. L’abito da sposa di Annalisa è reso sofisticato grazie a delle decorazioni applicate in perline swarovski di fiori sul corpetto fin sotto la pancia, mentre a sottolineare il punto vita una sottile cintura di brillantini. La cantante di Bellissima ha scelto per il suo matrimonio dei classici decollete bianchi con tacco a spillo e plateau.

Per quanto riguarda il make up ha puntato su labbra rosso fuoco con smalto in tinta, un’eyeliner molto marcato, ciglia finte e un ombretto brillantino chiaro ad allungare l’occhio. Niente gioielli dato il suo preziosissimo vestito da sposa. Per i capelli Annalisa ha puntato su un’acconciatura molto semplice, una coda alta mossa sulla lunghezza e la classica frangetta rossa che l’ha sempre contraddistinta in questi anni. Il prezzo dell’abito da sposa del matrimonio di Annalisa può aggirarsi intorno ai 7000 euro ma il prezzo può anche crescere se confermato il vestito su misura e soprattutto calcolando oltre al pizzo gli swarovski che lo decorano. Tra gli invitati alle nozze della cantante genovese con Francesco Muglia, manager di Costa Crociere, ci sarebbero stati, secondo indiscrezioni non confermate, Alessandra Amoroso, Maria De Filippi, i coniugi Chiara Ferragni e Fedez. Tantissimi invece i commenti al post dove la voce di Disco Paradise ha rivelato il suo abito da sposa, tra questi Benjamin Mascolo, Emma Marrone, Andrea Delogu, Maria Sole Pollio, Paola Di Benedetto, Baby K, Noemi, Francesca Barra e Tania Cagnotto.