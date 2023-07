Laura Barth chi è che conduce Gialappa Show famosa per Cristiano Ronaldo

Laura Barth è la conduttrice di stasera 2 luglio della penultima puntata di Gialappa Show in onda su TV8: chi è e la vita privata della modella

Laura Barth, 39 anni, è il volto femminile che affianca il mago Forest alla conduzione della puntata di stasera 2 luglio di Gialappa Show. La conduttrice è già un volto noto del piccolo schermo perché è una modella e giornalista sportiva. Nata a Roma nel 1984 ha sempre avuto come grande passione la passerella e la sua squadra del cuore, la Juventus. Nonostante romana il suo papà ha sempre sposato i colori bianconeri e per questo l’ha fatta avvicinare fin da bambina alla Vecchia Signora. Da adolescente è stata protagonista di diverse pubblicità, le più famose in carriera fino ad oggi sono Boccadamo, lo spot della Wind con Fiorello e il profumo di Yves Saint Laurent. Ha frequentato il liceo nella sua città natale e un importante scuola di recitazione per due anni con specializzazione in teatro, contemporaneamente non ha abbandonato gli studi e si è laureata in Giurisprudenza. Proprio la sua passione per il teatro le ha permesso di fare parte di diverse rappresentazioni: Le mie metamorfosi, Sogno di una notte di mezzo stile e L’impresario della Smirne. Dopo una gavetta da modella dove ha posato tra le altre per GQ e Vogue fa il suo esordio su Sky a Juventus TV, canale che ora è nel pacchetto DAZN, realizzando un sogno considerando la sua fede bianconera. Lo scorso anno Laura Barth ha condotto Calcio Totale su Raidue dopo l’ottima impressione data nella versione estiva della trasmissione che si occupa principalmente di calciomercato. In particolare la modella si è resa protagonista di uno scoop che in realtà poi non si è mai avverato rivelando all’epoca di una festa già programmata per la presentazione di Cristiano Ronaldo alla Roma. Le voci avevano fatto il giro del mondo ma di concreto non c’era stato nulla.

Laura Barth vita privata

Proprio per questo in tanti pensavano di ritrovarla nuovamente a Calcio Totale Estate ma è stata sostituita da Giulia Stronati che ne ha preso il posto. Oltre ad essere una telegiornalista, la conduttrice di stasera 2 luglio di Gialappa Show è anche un’apprezzata influencer con quasi 200 mila follower sul suo profilo Instagram dove fornisce consigli di beauty. Riguardo la vita privata della modella, non sappiamo se oggi è fidanzata perché sui social non appare da molto accanto ad un uomo. In passato nella vita sentimentale di Laura Barth c’era l’imprenditore spagnolo Joaquin Morodo che è possibile ammirare anche come modello. L’uomo è molto famoso nel suo paese d’origine anche per le sue battaglie green, essendo un artista che promuove le sue opere a favore dei più deboli. In passato spesso Morodo e la conduttrice sono apparsi fianco a fianco in eventi di spessore internazionale come alla Mostra del Cinema di Venezia. Molti notano l’incredibile somiglianza tra Laura Barth e Miriam Leone, almeno quando la telegiornalista aveva un diverso colore di capelli, più lungo e tendente al rosso. Attualmente, come è possibile vedere durante la conduzione di Gialappa Show, ha optato per un look con colore castano.