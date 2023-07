Scaletta cantanti Battiti Live 2023 prima puntata 4 luglio

Battiti Live 2023 inizia da Bari: la scaletta della prima puntata dello show in onda stasera 4 luglio e l’ordine di esibizione dei cantanti

Stasera 4 luglio parte Battiti Live 2023, uno dei principali appuntamenti dell’estate italiana. La grande rassegna musicale ha preso il via a partire dalla seconda metà di giugno in Puglia e ora, mentre è ancora in giro per la regione del sud Italia, arriva anche nelle televisioni italiane per sei appuntamenti imperdibili. La scaletta della prima puntata, in onda su Italia 1, stasera 4 luglio, presenta subito grandi artisti che si sono esibiti nella splendida cornice di Bari il 21 giugno, data dell’evento che non è in diretta ma registrato. Spazio ai principali protagonisti dell’estate, come Fedez e Annalisa, pronti a cantare la loro hit Disco Paradise, realizzata insieme agli Articolo 31. Tra i grandi artefici dei tormentoni estivi troviamo poi nell’ordine di esibizione dei cantanti il trio formato da Anna, Capo Plaza e AVA, di recente protagonisti anche nel pre show del concerto di Travis Scott a Milano, con la loro Vetri neri. La scaletta della prima puntata del Battiti Live 2023 prosegue con altri due grandi protagonisti dell’estate 2023 come Achille Lauro e Rose Villain con il tormentone Fragole. Ad arricchire la serata spazio, poi, a Madame, che da poco ha pubblicato il suo singolo Aranciata, all’ex frontman dei Thegiornalisti Tommaso Paradiso, ai Boomdabash e a Sophie and the Giants. La lista dei cantanti protagonisti della prima puntata Battiti Live 2023 stasera 4 luglio continua con i Coma_Cose, con le iconiche Paola e Chiara e con la coppia formata da Tony Effe ed Emma. Tra gli artisti più prestigiosi della serata di Bari troviamo senza ombra di dubbio i Negramaro e a completare la scaletta ci sono Gabry Ponte, Angelina Mango, i Gemelli Diversi e la coppia formata da Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Protagonisti, infine, del Battiti on the road sono i Pinguini Tattici Nucleari, collegati da Marina di San Foca di Melendugno, mentre Mr Rain si esibirà da Fasano. La scaletta della prima puntata del 4 luglio di Battiti Live 2023 in ordine di esibizione:

Negramaro – Medley

Rosa Chemical – Made in italy + Bellu guaglione

Emma Marrone – Mezzo mondo

Boomdabash e Paola e Chiara – Lambada

Boomdabash – L’unica cosa che vuoi

Pinguini Tattici Nucleari – Rubami la notte

Fedez e Annalisa – Disco Paradise

Achille Lauro e Rose Villain – Fragole

Fabio Rovazzi e Orietta Berti – La discoteca italiana

Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti – Mille

Fabio Rovazzi – Medley

Giorgia

Gabry Ponte

Annalisa – Mon Amour

Alan e Eli – Uragano

Ava, Anna e Capo Plaza – Vetri Neri

Madame – Il bene nel male + Aranciata

Emma e Tony Effe – Taxi sulla luna

The Kolors – Medley + Italodisco

Angelina Mango – Ci pensiamo domani

Pinguini Tattici Nucleari – Ricordi

Paola e Chiara – Mare caos + Furore

Sophie and the giants – Paradise + DNA

Coma_cose – Agosto morsica + Medley

Giorgia

Tony Effe – Boss

Gemelli Diversi – Marrakech

Battiti Live quante puntate sono

Stasera martedì 4 luglio è il primo appuntamento con la rassegna musicale di Radio Norba. In totale le puntate di Battiti Live 2023 sono sei e andranno in onda ogni martedì. Dopo questo primo appuntamento, dunque, si continua con quelli dell’11, 18 e 25 luglio e infine con gli ultimi due previsti per il 1 e l’8 agosto. Alla conduzione delle serate troviamo il trio formato da Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio e nelle sei serate in onda su Italia 1 vedremo alternarsi i più grandi nomi della musica italiana del momento. Oltre ai protagonisti della prima puntata ci saranno altri artisti del calibro di Elodie, Marco Mengoni, Irama, Rkomi e Guè. Sei puntate di grandissima musica, dunque, la cui messa in onda inizia alle ore 21:20 circa e si conclude poco dopo mezzanotte e mezza. Le puntate di Battiti Live 2023, oltre che su Italia 1 in diretta televisiva, possono essere viste anche in streaming mediante l’applicazione di Mediaset Infinity e sui canali televisivi e radiofonici di RadioNorba.