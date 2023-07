Scaletta concerto Blanco 2023 Roma: canzoni e durata

Blanco inizia il suo tour negli stadi dal concerto all’Olimpico di Roma: la scaletta della serata e tutte le informazioni utili

Blanco si appresta a vivere una serata unica. Stasera martedì 4 luglio prende il via ufficialmente il tour del cantante bresciano negli stadi, una tournée che si articola in appena due date, che però sono dei veri e propri eventi per il cantante vincitore di Sanremo insieme a Mahmood. I due concerti infatti si tengono in due delle principali location della musica italiana: lo stadio Olimpico di Roma e San Siro a Milano. Si parte dalla Capitale, una città che sicuramente non è indifferente al cantante, soprattutto per ciò che concerne lo stadio Olimpico, considerando la fede giallorossa della voce di Ladro di fiori. Sarà la prima indimenticabile volta in uno stadio per Blanco, che su Instagram ne ha approfittato per celebrare, con un post, la vera e propria realizzazione di un sogno, ricordando da dove la sua carriera da cantante è partita e dove, ora, è arrivata. Il concerto del 4 luglio di Roma è il primo del tour, per cui non è possibile basarci su altre date per la scaletta e lo stesso cantante non ha rivelato dettagli a riguardo. Scaletta top secret, dunque, ma possiamo farci un’idea delle canzoni andando a vedere la tracklist dell’ultimo album di Blanco, Innamorato, e la scaletta dei precedenti concerti. È molto probabile, infatti, che gran parte delle canzoni dell’ultimo disco trovino spazio sul palcoscenico dell’Olimpico e, in tal senso, questa è la lista dei titoli di Innamorato:

Anima tormentata

Ancora, ancora, ancora

Un briciolo di allegria (con Mina)

Lacrime di piombo

L’isola delle rose

Innamorato

Scusa

Fotocopia

Giulia

La mia famiglia

Raggi del Sole

Vada come vada

Stella

A queste canzoni, sicuramente, si accompagneranno alcuni dei più grandi successi della carriera di Blanco, da Brividi a Mi fai impazzire, passando per Notti in bianco e Finché non mi seppelliscono. Di seguito la scaletta del precedente tour del cantante bresciano, da cui sicuramente molti brani faranno ritorno all’Olimpico:

Mezz’Ora di Sole

Paraocchi

Figli di Puttana

Sai Cosa C’è

Finché Non Mi Seppelliscono

Pornografia (Bianco Paradiso)

David

Ladro Di Fiori

Belladonna (Adieu)

Blu Celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi Fai Impazzire

Afrodite

La Canzone Nostra

Brividi

Notti In Bianco

Concerto Blanco Roma quando finisce e quanto dura

L’attesa è ormai quasi terminata per il concerto di Blanco a Roma, che dovrebbe cominciare intorno alle ore 21:00. I cancelli dell’Olimpico apriranno sicuramente nel primo pomeriggio, probabilmente intorno alle 16, poi da lì inizierà la grande attesa, fino all’arrivo sul palco di Blanco. Il concerto del cantante di La canzone nostra dovrebbe avere una durata di poco più di due ore, per cui la fine dello show è previsto intorno alle 23:30, molto dipenderà anche dall’orario effettivo di inizio del concerto, che come spesso accade potrebbe ritardare di qualche minuti. Blanco porterà in scena all’Olimpico tutta la sua carica e le sue splendide canzoni, per una serata unica in attesa poi di ripetere allo stadio San Siro di Milano il 20 luglio.