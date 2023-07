New Amsterdam 6 non si farà: il motivo fa scalpore

Non si farà la sesta stagione di New Amsterdam, cancellata a sorpresa senza una spiegazione. Sul giallo interviene il produttore

New Amsterdam 6 non solo non si farà ma sul motivo si è creato un vero e proprio caso. La serie nata nel 2018 dalla mente di David Schulner e trasmessa originariamente sulla NBC è giunta al suo epilogo con la quinta stagione. Negli Stati Uniti questo in realtà è già successo, visto che l’ultimo episodio del medical drama con Ryan Eggold è andato in onda lo scorso 17 gennaio, ma per l’Italia le cose sono diverse. Nel nostro Paese ha debuttato prima su Netflix, poi più tardi su Canale 5 (il 7 giugno scorso), per cui il gran finale è arrivato in un secondo momento come la notizia della cancellazione del prodotto.

Non ci sarà dunque un New Amsterdam 6, e la quinta stagione concluderà la storia dei medici dell’ospedale New Amsterdam di New York, con gli episodi intitolati Il posto giusto e Come posso aiutare. Non si tratta di una novità, visto che già nel marzo 2022, al termine della quarta stagione, la NBC aveva annunciato che la quinta annata, che stava per entrare in produzione, sarebbe stata l’ultima. Con questi 13 episodi andati in onda in Italia nel 2023, la serie americana è arrivata a un totale di 92 puntate nell’arco di cinque anni, creandosi un pubblico di fan molto compatto, che sicuramente non resterà soddisfatto della decisione di non proseguire oltre con le storie del dottor Max Goodwin e dei suoi colleghi.

Il produttore esecutivo del medical drama Peter Horton, che è anche regista dello show era stato chiaro, il cerchio si sarebbe chiuso definitivamente. C’era stata la speranza, negli scorsi mesi, che la produzione potesse cambiare idea e decidere a sorpresa di rinnovare per un’altra stagione, ma alla fine non è successo: New Amsterdam 6 non verrà prodotta, e la serie si concluderà dunque stasera, con gli ultimi due episodi della quinta stagione. Ma il perché è stata presa questa decisione stupisce.

New Amsterdam 6 parla il produttore

I motivi che hanno portato alla fine di New Amsterdam non sono ufficialmente noti, dato che in generale le emittenti tv non rendono pubbliche queste informazioni. Lo scorso gennaio, in occasione della messa in onda americana della conclusione della serie, l’autore David Schulner e il produttore esecutivo Peter Horton hanno rilasciato alcune interviste a proposito, tra cui una al celebre sito specializzato Deadline, ma entrambi hanno ammesso di non sapere esattamente i motivi per cui non si farà New Amsterdam 6.

Sappiamo per certo che i protagonisti erano tutti interessati ad andare avanti, e nessuno aveva imposto un veto o aveva deciso di andare via dal cast. Nemmeno Schulner aveva pensato di una conclusione dopo la quinta stagione, ma è stato costretto a scrivere un epilogo su decisione della NBC. L’emittente statunitense, annunciando la cancellazione della serie, non ha rivelato alcun particolare saliente: Lisa Katz, la presidente della programmazione del network, si è limitata a ringraziare il cast e tutti coloro che hanno lavorato al medical drama.

Sembra però molto probabile che il motivo per cui non avremo New Amsterdam 6 sia dovuto agli ascolti non esaltanti dello show negli Stati Uniti, di recente. La quinta stagione, andata in onda nel corso del 2022, ha fatto registrare una media di 6,2 milioni di spettatori, con un forte calo rispetto all’annata precedente. Basta pensare che tra il 11 prodotti seriali in onda su NBC nello stesso periodo, la serie era l’ottava più seguita, e addirittura il nono in termini di rating.