Raffaella Carrà marito: la verità su Japino

Raffaella Carrà ha avuto una relazione con Sergio Japino ritenuto marito senza mai sposarsi. Gli amori della conduttrice

Raffaella Carrà ha avuto un marito si chiedono i fan dell’artista pensando a Sergio Japino. È stata indubbiamente una figura fondamentale nella storia della musica e della televisione italiana, con una carriera lunghissima e variegata durata 56 anni e segnata da numerosi successi in entrambi gli ambiti. La star bolognese, nata il 18 giugno 1943 e morta esattamente due anni fa, il 5 luglio 2023, è stata un’icona nazionale ma anche internazionale, e le repliche delle sue esibizioni in tv vanno ancora oggi in onda, riscuotendo sempre un enorme successo a distanza di anni. Se tanto sappiamo però sulla sua lunga e proficua carriera lavorativa, molto meno cose sono generalmente note in merito alla vita privata e famigliare. Si sa che Raffaella Carrà è stata a lungo legata a Sergio Japino, ma chi è e qual era il loro rapporto?

Sergio Japino è nato a Ventotene, nel Lazio, il 17 settembre 1952, e dunque aveva 9 anni in meno rispetto a Raffaella Carrà. Formatosi come ballerino, ha iniziato a lavorare in televisione nel corso degli anni Ottanta, rivestendo il ruolo di coreografo per programmi come Fantastico 3 e Pronto, Raffaella, entrambi condotti dalla Carrà. Tra i due si è così creato presto un forte sodalizio artistico, che li ha portati a collaborare spesso assieme, e soprattutto a partire dagli anni Novanta Japino ha iniziato a lavorare anche come regista di show televisivi di varietà. È stato così autore e regista di programmi in Rai come Carramba! Che sorpresa, il Festival di Sanremo del 2001, l’Eurovision Song Contest del 2011 e The Voice.

In tutti questi anni fianco a fianco, Sergio Japino e Raffaella Carrà hanno sviluppato anche una nota relazione sentimentale, oltre che lavorativa, cosa che ha portato molti a pensare che i due fossero marito e moglie. Ma non è così: sebbene siano stati una coppia, non si sono mai sposati. La relazione sentimentale tra Sergio Japino e Raffaella Carrà è durata a lungo, fino alla fine degli anni Novanta, ma anche dopo la separazione i due sono rimasti in ottimi rapporti, come dimostra il fatto che la loro collaborazione professionale è proseguita per anni e con continuo successo. Un rapporto fatto d’intesa e divertimento che si è presto trasformato in un grande amore.

Lo conferma il fatto che è stato proprio Sergio Japino ad annunciare, due anni fa, il decesso a 78 anni di Raffaella Carrà, causato da un tumore ai polmoni. Le era rimasto accanto fino alla fine, in virtù di tutti gli anni trascorsi assieme e del rapporto d’amicizia che era rimasto tra loro due. Si sono spesso definiti come una sorta di un corpo e un’anima, un affetto così profondo che li ha legati fino a sentirsi più che fratelli.

Raffaella Carrà figli

In generale, Raffaella Carrà non è mai stata sposata, anche se ha vissuto due grandi storie d’amore: prima di quella con Sergio Japino ci fu quella con Gianni Boncompagni. Allo stesso modo, la conduttrice televisiva bolognese non ha mai avuto figli. Lei stessa, in un’intervista a Ok Salute, ha rivelato che non ne ebbe perché troppo impegnata con la sua carriera. Durante la relazione con Japino, quando aveva ormai circa 50 anni, aveva provato a restare incinta, ma non ci era riuscita, e il ginecologo le aveva spiegato che purtroppo era troppo tardi per lei per iniziare una gravidanza.