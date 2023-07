Scaletta concerto Ligabue San Siro 2023: orari

La scaletta del concerto di Ligabue allo stadio San Siro di Milano: annunciate sorprese per la serata

Dopo tanta attesa, sta finalmente per arrivare il momento del concerto di Ligabue a Milano. Quella a San Siro è la prima data del tour 2023 negli stadi del rocker di Correggio, una tournée breve, che si articola in sole due date, quella nello stadio milanese e all’Olimpico di Roma, ma che rappresenta sicuramente una delle più attese di questa estate. Si parte da Milano, quindi, stasera mercoledì 5 luglio 2023, con un concerto in cui, come ha ammesso lo stesso Ligabue, ci saranno delle sorprese. L’artista ha infatti stuzzicato la curiosità del pubblico condividendo sul proprio profilo Instagram un video in cui, facendo il conto alla rovescia per il concerto milanese, ha annunciato che le sorprese non mancheranno. Non si è fatto scappare altro il cantante di Urlando contro il cielo, ma i fan hanno già cominciato a fantasticare su quali possano essere le sorprese a San Siro e, tra gli ospiti più accreditati a salire sul palco, c’è sicuramente Elisa, di recente ospite al concerto dei Coldplay e che con Ligabue ha realizzato la bellissima Gli ostacoli del cuore. Oltre agli ospiti, c’è curiosità anche per scoprire la scaletta del concerto a Milano di Ligabue e anche intorno a questa vige il silenzio assoluto. Il cantante di Certe notti non ha rivelato nulla ed essendo quella a Milano la prima data del tour non ci sono altri riferimenti. Sicuramente ci sarà l’ultimo singolo pubblicato da Liga, Riderai, e non mancheranno i più grandi successi della sua carriera. Per farci un’idea delle canzoni che possono far parte della scaletta del concerto di Ligabue a Milano, ripercorriamo quella degli ultimi concerti dell’artista, da cui potrebbero essere ripresi molti brani:

Balliamo sul mondo

Riderai

L’odore del sesso

Si viene e si va

Ci sei sempre stata

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Ho messo via

Il sale della terra

I duri hanno due cuori

Una vita da mediano

È venerdì, non mi rompete i coglioni

Tutti vogliono viaggiare in prima

Il mio nome è mai più

Marlon Brando è sempre lui

Piccola stella senza cielo

Certe notti

Questa è la mia vita

Tra palco e realtà

Urlando contro il cielo

Leggero

Concerto Ligabue Milano quanto dura e quando finisce

L’ingresso allo stadio San Siro di Milano per il concerto di Ligabue avrà inizio dalle ore 15:30, con l’ingresso anticipato riservato agli iscritti al Barmario. Mezz’ora dopo, alle ore 16:00, possono iniziare a entrare tutti i titolari di biglietti per il prato e prato gold, mentre dalle 17:00 lo stadio aprirà le porte a coloro che hanno i posti nei tre anelli. Infine, dalle ore 18:30 possono entrare e ritirare i propri gadget i possessori del vip package. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21:00 e lo show dovrebbe durare circa tre ore, per finire intorno a mezzanotte. Molto dipende anche dall’effettivo orario d’inizio, ma si profila un concerto lungo, con Ligabue che potrebbe portare in scena oltre 30 canzoni, condensando in una grandissima serata la sua strepitosa discografia.