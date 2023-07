Scaletta concerto Mengoni Torino 2023: canzoni e orari

Il tour negli stadi di Marco Mengoni arriva a Torino: la scaletta del concerto del vincitore del Festival di Sanremo e gli orari dello show

Uno dei principali tour dell’estate italiana prosegue e fa tappa a Torino, avvicinandosi ormai alla sua attesissima conclusione. Stiamo parlando della tournée di Marco Mengoni, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo 2023 che da metà giugno è in giro per la penisola con i suoi attesissimi concerti che stanno mandando in visibilio il pubblico. Stasera mercoledì 5 luglio il cantante di Due vite è di scena allo Stadio Olimpico Grande Torino, per la terzultima tappa del suo tour, prima di Milano e del gran finale al Circo Massimo di Roma, per una data conclusiva che sarà ricca di sorprese e ospiti. Dal momento che siamo ormai verso la conclusione del tour, conosciamo la scaletta che Marco Mengoni sta portando in scena nei suoi concerti negli stadi, in cui figurano alcuni dei principali successi della sua carriera, da L’essenziale a Parole in circolo, fino all’ultima hit Pazza musica. Di seguito, dunque, la scaletta del concerto di Marco Mengoni a Torino:

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Mi fiderò

Muhammad Ali

Voglio

Psicho Killer

Credimi ancora

Luce

Proteggiti da me

Due nuvole

Parole in Circolo

L’Essenziale

Pazza musica

Crazy in love

Due vite

Fiori d’orgoglio

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Proibito

Buona vita

Concerto Mengoni Torino quanto dura e quando finisce

Il concerto di Marco Mengoni a Torino dovrebbe iniziare, come da programma, alle ore 21:00 e dovrebbe avere una durata di circa due ore, con la fine invece prevista per le ore 23:00. Chiaramente, per ciò che concerne eventi del genere gli orari possono oscillare e quindi è plausibile che ci sia un po’ di ritardo, con l’inizio spostato di poco oltre le 21:00 e la fine invece dopo le 23:00, ma comunque il concerto di Mengoni dura intorno alle due ore. L’ingresso nello stadio dovrebbe cominciare nel pomeriggio, soprattutto per chi ha i biglietti nel prato e sicuramente inizierà a fare la fila sin dalla mattina, se non dalla notte prima per rimediare un posto in prima fila al concerto del cantante di Io ti aspetto. Quella a Torino, come detto, è la terzultima data del tour, che anticipa quelle che sono forse le due date più attese dell’avventura nella penisola del vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. L’8 luglio, infatti, Marco Mengoni sarà di scena allo stadio San Siro di Milano e infine il 15 luglio sarà il turno del Circo Massimo, in una giornata ricca di ospiti e sorprese, con un ricco preshow con artisti del calibro di Mace e Dardust e la presenza come ospiti di Elodie, Samuele Bersani, Bresh e Gazzelle. Il concerto romano però non sarà la fine dell’avventura di Mengoni nel 2023, perché dopo il tour negli stadi sarà il turno, tra ottobre e novembre, di un grandissimo tour europeo in cui l’artista di Pronto a correre sarà di scena in alcune delle principali città europee.