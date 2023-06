Marco Mengoni concerto Salerno: lacrime e dedica VIDEO

Marco Mengoni al concerto allo stadio Arechi di Salerno scoppia in lacrime per un motivo: il video

Il concerto di Marco Mengoni a Salerno è stato uno dei tanti soldi out registrati dal cantautore nel suo tour negli stadi che sta caratterizzando l’estate 2023. Altra grande esibizione da parte del vincitore del Festival di Sanremo con Due Vite che però questa volta è diventata virale sui social per un motivo davvero particolare, una dedica speciale a tutta la Campania e le lacrime versate davanti al pubblico presente. Mentre a Campovolo tanti artisti davano il proprio contributo in un live per raccogliere fondi dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, Marco Mengoni nel concerto a Salerno ci ha tenuto a ricordare l’evento che si stava tenendo in un’altra parte d’Italia, un piccolo gesto per sentirsi vicino in qualche modo a chi si è subito mosso per aiutare la popolazione della Romagna in difficoltà. Lo spettacolo allo stadio Arechi però è stato caratterizzato anche da un altro momento davvero speciale durante la canzone Ti ho voluto bene veramente, uno dei brani più famosi nella carriera di Marco Mengoni.

Durante l’esibizione infatti il cantautore si è lasciato sopraffare dalla bellezza del momento con tutto il pubblico a cantare la sua canzone ed è per questo che ad un tratto il 34enne non è riuscito a trattenere l’emozione ed è scoppiato a piangere perché nonostante i tanti anni di carriera non è ancora abituato all’affetto del pubblico. Marco Mengoni si è fermato sul palco un po’ in imbarazzo per quanto stava accadendo e ci ha tenuto a ringraziare chi lo segue da sempre e ovviamente tutto il pubblico presente allo stadio Arechi di Salerno. Nel video diventato subito virale sui social appare Marco Mengoni al centro del palco che asciuga le lacrime di gioia dal suo volto. Il cantautore ci ha tenuto a dire che sapeva che in Campania sarebbe stato tutto diverso. Al termine della standing ovation è partito dal pubblico il coro sulle note di O Surdato Nnammurato con il cantautore che ha colto la palla al balzo per intonare il grande classico napoletano insieme ai suoi fan.

Marco Mengoni concerti 2023

Le prime due date del tour 2023 di Marco Mengoni sono state quelle di Bibione e di Padova, andate in scena rispettivamente il 17 e il 20 giugno. Dopo il concerto di Salerno, l’artista di Ronciglione toccherà le città di Bari (27 giugno), Bologna (1 luglio), Torino (5 luglio) e Milano (7 luglio). L’evento clou sarà però quello che si svolgerà a Roma, più precisamente al Circo Massimo. L’appuntamento è fissato per il 15 di luglio e a partecipare alla data di chiusura del tour 2023 ci saranno anche Samuele Bersani, Bresh, Elodie e Gazzelle. Per di più ad aprire la serata ci saranno di Dardust, Crookers, Mace, Whitemary e Estremo. Una grande festa per chiudere in bellezza una stagione che lo ha portato a vincere il Festival di Sanremo a distanza di dieci anni dall’ultima volta e a partecipare all’Eurovision. Intanto l’ultimo album Materia (Pelle) è ancora tra i più ascoltati e venduti in Italia a distanza di otto mesi dalla sua uscita.