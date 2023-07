New Amsterdam 5 come finisce la scelta di Max: finale da brividi

New Amsterdam 5 come finisce: è finalmente arrivato il grande finale dell’ultima stagione con Ryan Eggold

Arriva infine alla sua conclusione New Amsterdam, la serie nata nel 2018 dalla penna di David Schulner e andata in onda originariamente su NBC negli Stati Uniti. Ieri sera, mercoledì 5 luglio 2023, sono andati in onda su Canale 5 in prima serata gli ultimi due episodi di New Amsterdam 5, che sono anche gli ultimi in assoluto del medical drama con protagonista Ryan Eggold. Nel marzo 2022, infatti, l’emittente NBC ha annunciato che questa stagione sarebbe stata quella conclusiva delle storie dei medici dell’ospedale New Amsterdam di New York. Nella loro versione originale, queste due puntate sono già andate in onda il 17 gennaio scorso negli Stati Uniti, per cui in realtà è già noto quale sarà la trama di questo epilogo.

“Vogliamo concludere dove abbiamo cominciato. – aveva dichiarato in tempi non sospetti il produttore esecutivo della serie – Torniamo indietro all’energia del primo capitolo e vediamo da dove siamo partiti con i personaggi ed assicuriamoci di portarli dove hanno iniziato”. Un epilogo circolare, in un certo senso, per una serie che negli anni ha creato un piccolo ma fedele pubblico di appassionati. Prima del finale americano, l’autore David Schulner aveva rivelato a Deadline che l’idea di far morire il dottor Max Goodwin non è mai stata presa in considerazione: “Sembrava un po’ troppo facile. E.R. lo aveva fatto con il Dottor Green.Volevamo semplicemente evitare ogni duplicato”. Lo sceneggiatore capo di New Amsterdam ha spiegato che l’idea è arrivata da Jai, uno dei suoi assistenti, che ha proposto un intervento che richiedeva 50 persone. “Abbiamo capito immediatamente che era quello giusto perché riguardava i personaggi, non un intervento folle. Era un modo per poter riunire chiunque abbia compiuto degli interventi in New Amsterdam per un’operazione unica”. Il gran finale di New Amsterdam 5, e dell’intera serie medica di Canale 5 ed NBC, è quindi un grande episodio che riunisce tutti i principali personaggi visti sullo schermo nel corso di questi 92 episodi, sparsi in cinque anni e altrettante stagioni.

New Amsterdam 5 il gran finale

Nell’episodio 12, il penultimo della stagione, intitolato Il posto giusto, troviamo Max e la dottoressa Wilder alle prese con la loro relazione, mentre il dottor Frome cerca di aiutare un senzatetto, la dottoressa Bloom va in cerca di un nuovo appartamento, e il dottor Reynolds deve curare un paziente che ha ricevuto un trapianto di polmone illegale. Il dottor Max, nel frattempo, sta per presentare con grande orgoglio un nuovo farmaco efficace contro il cancro, ma la dottoressa Wilder gli dà una brutta notizia: i risultati dei test sono stati falsati da un errore commesso dalla dottoressa Sharpe.

Nell’episodio 13, dal titolo Come posso aiutare?, l’ultimo di New Amsterdam 5, Max rivela al resto dello staff che lascerà definitivamente l’ospedale: andrà infatti a lavorare in Svizzera, alla sede dell’OMS di Ginevra. Nel frattempo, al New Amsterdam arriva una donna fuggita dalla guerra in Ucraina, che riporta i sintomi di una strana malattia. Deve così essere organizzato un grande e complicato intervento, che coinvolgerà una vasta equipe medica. Nel finale dell’episodio, Max prende congedo dai suoi colleghi e amici, e dall’ospedale a cui si è a lungo dedicato, ma la storia non finisce qui, Attraverso una serie di flashforward, vediamo Luna ormai adulta, molti anni dopo, che torna al New Amsterdam per assumere la carica di direttore medico, presentandosi con le stesse parole di suo padre nel primo episodio della serie: “Come posso aiutare?”.