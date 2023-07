Toto Cotugno oggi come sta: che fine ha fatto “periodo difficile”

La nuova vita di Toto Cotugno oggi a 80 anni. Come sta il noto cantante de l’Italiano e che fine ha fatto dopo il successo internazionale

È una delle pietre miliari della musica italiana, con una carriera che dura ormai da 58 anni. Toto Cutugno, nome d’arte di Salvatore Cutugno, nato a Fosdinovo, in Toscana, il 7 luglio 1943 in una famiglia di origini messinesi, è un cantante da anni noto in tutta la Penisola e anche all’estero per i suoi successi. Dal 1965 a oggi ha pubblicato 27 album da solista (più uno con la banda Albatros), di cui 17 da solista e altri 10 come raccolte di vecchi brani, e ha partecipato 15 volte al Festival di Sanremo, stabilendo un record alla pari di altri quattro noti colleghi: Al Bano, Peppino Di Capri, Milva e Anna Oxa. Incredibilmente, ha vinto la kermesse canora sanremese solo una volta, nel 1980 con il brano Solo noi, ed è arrivato sei volte secondo, una volta terzo e due volte quarto. Ha però vinto anche un Eurovision Song Contest nel 1990 con la canzone Insieme: 1992.

Oggi Toto Cutugno sta bene ha 80 anni ed è ancora ufficialmente in attività, anche se non più esattamente sulla cresta dell’onda come un tempo. Il suo ultimo album, L’italiano – La nuova versione è uscito per l’etichetta Carosello Records nel 2013, ed è l’ultimo tra tutti i suoi lavori discografici, al momento. Il disco è stato accompagnato anche dalla diffusione del singolo Ancora vita, cantato assieme ad Annalisa Minetti. Tuttavia, nel 2016 ha scritto anche una canzone per un altro artista: si tratta di Ti lascio amore, di cui ha curato le musiche assieme a Mario Culotta, mentre il testo è di Fabrizio Berlincioni. Il brano è stato cantato da Mina e Adriano Celentano. Al 2019 risale invece la sua ultima apparizione televisiva, in qualità di coach nel talento show di Rai 1 Ora o mai più, condotto da Amadeus.

Negli ultimi tempi, però, del cantante de L’Italiano si è parlato sempre meno. L’ultima volta che il suo nome ha fatto capolino nelle cronache è stato nel marzo 2019, poco dopo la fine della seconda edizione di Ora o mai più, quando un gruppo di deputati ucraini ha reso noto di volere precludere l’ingresso nel loro paese all’artista italiano, data la sua vicinanza con il Presidente russo Vladimir Putin. Nel 2022 a lanciare l’allarme sulle condizioni di salute dell’artista e infiammando le voci su che fine ha fatto il compositore Franco Fasano, collaboratore e amico di Toto Cutugno. Intervenuto nella trasmissione Oggi è un altro giorno, dicendo alla conduttrice Serena Bortone: “Totò sta attraversando un periodo difficile della sua vita”. Fasano non ha però voluto approfondire l’argomento.

Toto Cotugno dove vive

Non sono quindi disponibili molte altre informazioni su come stia o cosa faccia oggi Toto Cutugno. Il suo profilo Instagram non pubblica più nulla dal 23 gennaio 2019, mentre il profilo Facebook ufficiale è ancora attivo e aggiornato, ma negli ultimi tempi non ha pubblicato nessun annuncio o informazione particolare sulla vita del cantante italiano. Si può dunque ipotizzare che Toto Cutugno si sia ritirato a vivere in famiglia, anche se non è noto dove risieda esattamente. Cresciuto a La Spezia, è sempre rimasto legato alla città del Levante ligure, ed è probabile viva lì o in zona. È noto, per esempio, che possiede una casa nella vicina Rapallo.