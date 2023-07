Carolina Crescentini figli: la splendida risposta contro gli haters

Carolina Crescenti, 43 anni, ha rivelato una splendida risposta rifilata ai suoi haters: ecco cosa ha detto la famosa attrice italiana, nota per Boris e non solo.

Carolina Crescentini è una delle attrici più note del momento, star lanciata dalla mitica serie tv Boris e poi consacrata dal lavoro con autori come Ferzan Ozpetek (Mine vaganti), Paolo Genovese (Una famiglia perfetta), Paolo e Vittorio Taviani (Meraviglioso Boccaccio) e Gabriele Muccino (A casa tutti bene). Nota anche per le recenti apparizioni in serie di successo come Mare fuori e Tutto chiede salvezza, è ancora amatissima dal pubblico italiano sia del grande che del piccolo schermo, che spesso si interessa anche alla sua vita privata. L’attrice romana classe 1980 è legata sentimentalmente dal 2017 al cantautore pisano Francesco Motta, di sei anni più giovane di lei. I due si sono sposati nel 2019, ma da allora non hanno mai avuto figli, una cosa che spesso alcune persone fanno fastidiosamente notare all’attrice. A molti capita di ricevere insistenti attenzioni da parte di altri sul fatto di non avere ancora avuto figli, per cui è facile comprendere il fastidio che possono dare simili commenti. Carolina Crescentini ha spiegato, in un’intervista del 2022 al Corriere della Sera, come reagisce lei personalmente a queste attenzioni particolari. Nello specifico ha dichiarato che l’insistenza con cui le viene chiesto di una possibile maternità rappresenta un disagio degli altri perché lei sta bene ed è felice così. In merito alla maternità, l’attrice di Boris ha spiegato di vivere serenamente anche senza figli, sebbene non abbia alcuna preclusione verso il fatto di diventare madre. Nella stessa intervista ha chiarito di essere molto materna ma che accetta senza rimpianti se non dovesse avere la possibilità di diventare madre.

Carolina Crescentini occhi: l’aneddoto sulla sua carriera

L’attrice romana ha anche rivelato di recente un curioso aneddoto relativo ai primi anni della sua carriera, di quando aveva 22 anni e studiava ancora al Centro Sperimentale di Cinematografia, ma partecipava lo stesso ad alcuni provini. Durante uno dei suoi primissimi set, la regista, di cui non ha fatto il nome, le consigliò di ricorrere a un intervento di chirurgia estetica agli occhi, consigliandole anche il dottore a cui rivolgersi. “Io ho le borse sotto gli occhi. – ha spiegato al podcast Tintoria, condotto dai comici Daniele Tinti e Stefano Rapone – Ma ce le ho da quando sono bambina. Io ormai i miei occhi gonfi li difendo, però non avevo mai pensato prima di questo momento che fosse un difetto. Pensavo solamente che fosse la mia faccia”. Carolina Crescentini ha spiegato che in quei primi anni di carriera ci furono altre occasioni in cui le venne fatto notare come difetto il fatto di avere le borse sotto gli occhi. Alla fine decise di non ricorrere alla chirurgia, e ha aggiunto che negli anni sono nati tanti meme su questo suo tratto caratteristico, ma che ci ha sempre scherzato sopra lei per prima. “Ma se becchi una più fragile, la fai diventare Barbie Fior di Pesco di Plastica. Quindi io combatto per la libertà di avere la propria faccia” ha concluso.