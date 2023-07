Igor tentatore Temptation Island 2023 chi è cognome e Instagram

Si chiama Igor cognome Zeetti il tentatore di Perla a Temptation Island 2023: 27 anni è un calciatore e ha un tatuaggio davvero particolare

Ha da poco attirato l’attenzione delle telespettatrici più fan di Mirko Brunetti che di altri protagonisti del programma condotto da Filippo Bisciglia. Stiamo parlando del tentatore Igor di Temptation Island 2023 che corteggia Perla Vatiero dividendo i social. Dal carattere diretto, fisico statuario e la capacità di leggere dentro si è distinto dopo diverse puntate in cui la salernitana sembrava non avere le idee chiare relativamente a quale single avvicinarsi di più per sfogarsi dopo i falò di confronto o per mettere alla prova la sua relazione in crisi. La data di nascita del tentatore Igor è 9 agosto 1995, ha 27 anni di età ed è alto 1.90 m. Nato a Roma nel quartiere di Cinecittà sotto il segno zodiacale del Leone, non poteva che avere un carattere forte e deciso come ama descriversi anche lui quando deve accendere le luci sulla sua vita privata. Simpatico e alla mano, attualmente di lavoro aiuta il padre nell’attività metalmeccanica di famiglia. In realtà Igor è un calciatore professionista. Coltivando la sua grande passione fin da bambino, lo sport, e avendo da sempre una tempra competitiva, ha subito iniziato a crescere pane e pallone. Ha esordito nelle giovanili della Lazio per poi militare principalmente nelle serie minori laziali oltre ad aver giocato anche nel Termoli e nel Chieti.

Igor Temptation Island 2023 calciatore

L’ultima squadra in cui ha giocato il tentatore di Perla a Temptation Island 2023 è la Lupa Frascati, mentre attualmente risulta svincolato. Il suo ruolo è quello di difensore centrale che può anche adattarsi a terzino sinistro. Alla domanda posta dalla redazione di Witty Tv durante la sua presentazione all’Is Morus Relais di dove si vede tra 10 anni, ha risposto che ci sono “diversi bivi” e quindi il suo futuro è ancora tutto da decidere. La vita sentimentale del tentatore è caratterizzata da una relazione importante risalente al 2016, l’unica pubblicata sui social ma non sappiamo se in realtà per motivi di privacy ne ha avute altre ma ha preferito non renderla pubblica. Ancora oggi però ci sono foto che lo ritraggono con questa ragazza. Il profilo Instagram di Igor tentatore di Temptation Island 2023 è @igor_zeetti e sul suo corpo ha un tatuaggio davvero particolare che ha mostrato per la prima volta ai telespettatori nella sua presentazione. Per spiegare alla redazione quale è il suo motto ha scelto di girarsi e indicare la frase che ha sulla pelle tra le spalle “Quello che oggi è un problema domani è una stronzata”, un motto diretto e ben preciso che spiega anche tanto del suo carattere mai arrendevole e della sua capacità di affrontare la vita sempre con il sorriso. Tra le informazioni sulla sua vita privata, Igor ha una sorella a cui è molto legato. Durante la sua esperienza a Temptation Island, il tentatore è partito in sordina ma in poco tempo ha recuperato terreno e si è avvicinato sempre di più a Perla, ferita dall’atteggiamento del suo fidanzato Mirko.