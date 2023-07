Perla Temptation Island chi è cognome e lavoro: altro che disoccupata!

Temptation Island 2023: chi è Perla di cognome Vatiero fidanzata di Mirko Brunetti, si deve realizzare ma in realtà ha già un lavoro ben avviato

Tra le coppie che più fanno discutere in questa edizione di Temptation Island 2023 c’è sicuramente quella formata da Perla e Mirko a tal punto che i telespettatori sono incuriositi dalla biografia della ragazza e dalle sue origini anche perché spulciando sul suo profilo Instagram si evince ben poco visto che ha un profilo privato @perla_vatiero. La protagonista del programma condotto da Filippo Bisciglia si è però lasciata andare di puntata in puntata descrivendosi non solo come una donna dal carattere forte ma parlando anche del suo passato e della sua vita privata avvicinandosi però al tentatore Igor e scatenando così la gelosia di Mirko definito già dal video di presentazione su Witty TV come apatico. La data di nascita di Perla Vatiero, 27 anni, è 29 dicembre 1995, è di origini campane precisamente è nata ad Angri che fa parte del territorio di Salerno ma attualmente vive a Rieti dove quattro anni fa si è trasferita per amore. Fin da bambina sono due le sue grandi passioni lo sport e la moda, non è un caso che dopo essersi diplomata al liceo del suo paese si è laureata in Scienze Motorie coltivando contemporaneamente la sua propensione per le attività di combattimento affermandosi sia nel karate dove ha vinto diversi premi che nel pugilato. Inoltre su TikTok si possono trovare video in cui si allena insieme al fidanzato Mirko altro patito di attività fisica in particolare fitness. Per quanto riguarda il lavoro che fa Perla di Temptation Island i telespettatori si stupiranno perché è proprietaria di un e-commerce di abbigliamento che si chiama Perlytas ed è stato creato nel 2021.

Perla Temptation Island lavoro

Non solo è la creatrice del brand che porta il suo nome ma è anche la modella che sponsorizza ogni tipo di creazione: dai costumi agli abiti da sera che fanno parte delle collezioni presenti nell’e-commerce. Nonostante sia un’imprenditrice digitale durante il programma condotto da Filippo Bisciglia, Perla ha espresso più volte il dispiacere di non sentirsi realizzata e di aver tralasciato il suo lavoro per trasferirsi a Rieti dove da sola si è sempre occupata della casa, mettendo Mirko al primo posto e se stessa da parte, sacrificando anche amicizie e interessi personali. Non è nuova al mondo dello spettacolo infatti la concorrente di Temptation Island 2023 ha partecipato anche alle selezioni di Miss Italia arrivando quinta classifica per la fascia di Miss Umbria. Tra le passioni c’è anche la fotografia come è possibile leggere nella bio di Perla Vatiero presente all’interno del suo ecommerce dove tra l’altro in qualità di CEO ha pubblicato questo mantra “A volte il successo di un brand sta nella semplicità di mostrare i propri capi senza filtri”. Erroneamente la fidanzata di Mirko di Temptation Island 2023 viene già considerata mamma ma in realtà non ha figli. Durante la sua permanenza all’Is Morus Relais non ha mai parlato di mettere su famiglia con l’attuale compagno ma anzi ha sempre sottolineato come questa relazione stia diventando sempre più problematica.