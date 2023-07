My home my Destiny quante puntate sono

Quante puntate sono My home my Destiny il nuovo serial turco pomeridiano di Canale 5 pronto a spopolare anche in Italia

Il binomio tra l’Italia e la serialità turca si rinnova con l’arrivo di una nuova produzione, dal titolo My Home My Destiny, pronta ad accompagnare gli spettatori nei caldi pomeriggi estivi. Il nuovo titolo ha fatto il proprio esordio lunedì 10 luglio, con la messa in onda della prima puntata a partire dalle ore 15:40. Nell’originale turco, andato in onda dal 2019 al 2021 sono due le stagioni di My Home My Destiny, per un totale di 43 episodi, suddivisi in 12 nella prima stagione e 31 nella seconda. Come ormai ben sappiamo, però, la programmazione italiana differisce da quella turca, dove gli episodi sono da circa due ore l’uno. Da noi, invece, ogni puntata ha una durata media di circa 40 minuti abbondanti, motivo per cui ogni puntata dell’originale turco corrisponde all’incirca a tre episodi trasmessi in Italia. Calcoli alla mano, dunque, le puntate di My Home My Destiny dovrebbero essere 36 per la prima stagione e 93 per la seconda, per un totale, quindi, di 129 episodi. Questo è il piano generale, poi c’è da dire che la messa in onda di produzioni così lunghe può essere soggetta a cambiamenti, per cui la situazione è da seguire in evoluzione. Al momento su Canale 5 è iniziata la prima stagione della soap turca e molto probabilmente vedremo almeno tutta la prima stagione della produzione. Poi il prosieguo del racconto dipenderà molto probabilmente anche dal successo che My Home My Destiny saprà riscuotere. La nuova serie del pomeriggio di Canale 5 ha comunque tutte le carte in regola per fare bene, considerando che in Turchia ha ottenuto parecchi riconoscimenti e ha saputo fare breccia nel cuore del pubblico.

My Home My Destiny trama

Al centro del racconto di My Home My Destiny troviamo Zeynep, una ragazza nata da una famiglia povera e cresciuta in condizioni difficili. La protagonista del nuovo serial orientale ha il volto di Demet Ozdemir, già protagonista dell’amatissima Daydreamer – Le ali del sogno. Zeynep, dunque, è una ragazza cresciuta tra mille difficoltò, con un padre violento e alcolizzato e un fratello morto drammaticamente per non aver ricevuto adeguate cure domestiche. Quella di Zeynep, insomma, sembra una vita segnata dalla tragedia, ma tutto cambia quando la famiglia presso cui sua madre lavora come domestica decide di adottare la giovane. Nel nuovo contesto familiare, Zeynep cambia completamente vita e cresce come una rampolla della classe aristocratica, ma proprio quando è in procinto di sposarsi e di iniziare la sua nuova vita da moglie, le ombre del passato tornano a tormentare la giovane, con il ritorno della sua madre biologica che, dopo averla data in adozione, si batterà per riaverla. Per Zeynep, dunque, comincia una lotta ferrata per stabilire le due cose più importanti per lei: la sua casa e il suo destino, che dipendono proprio dallo scontro di questi due contesti così diversi che si battono per la giovane. My Home My Destiny, come detto, va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì su Canale 5 e le puntate della soap turca sono visibili anche in streaming tramite l’app di Mediaset Infinity.