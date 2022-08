Demet Ozdemir marito chi è Oguzhan Koc ricco nemico di Can Yaman

Su Demet Ozdemir news romantiche, si è sposata con Oguzhan Koc cantante di 37 anni che mal digerirebbe Can Yaman

Demet Ozdemir a 30 è convolata a nozze con Oguzhan Koc, 37 anni, che oggi è suo marito. Le news su Sanem di Daydreamer non erano inizialmente delle più confortanti: il matrimonio con il cantante era stato rinviato causa maltempo ma poi è stato celebrato. I media turchi avevano anche parlato di un grande assente Can Yaman con un ultimo gossip particolarmente caldo: lo sposo non sopporterebbe molto l’attore di Viola come il mare e le vedrebbe come un nemico.



Il motivo? La storia d’amore presunta a e mai ufficializzata tra Demet e Can sul set di Daydreamer. I due protagonisti della soap si sono conosciuti sul set e sarebbero stati fidanzati in segreto per due anni per poi lasciarsi a causa degli stili di vita troppo differenti, distruggendo il sogno dei fan che li volevano insieme.

Oguzhan Koc marito di Demet Ozdemir è nato il 13 maggio 1985 nel distretto di Refahiye, a Erzincan. Nel 1992 la sua famiglia si è trasferita a Bursa e all’età di 8 anni ha iniziato a frequentare il Conservatorio di Stato della città. Alla Gazi Anatolian High School ha completato gli studi secondari e superiori e ha conosciuto Eser Yenenler, un suo caro amico con cui porta avanti i suoi progetti.

Dopo gli studi liceali, ha frequentato per un anno la Facoltà di Economia e Scienze Amministrative dell’Università Dokuz Eylül, ma ha deciso nel 2005 di trasferirsi ad Istanbul accanto all’amico Eser Yenenler. Nella capitale Oguzhan Koc ha formato un gruppo musicale amatoriale e nel 2007 è entrato a far parte della casa di produzione televisiva BKM. Nel 2009 ha partecipato al film di Yılmaz Erdoğan “Joyful Lives”.

In seguito il marito di Demet ha scritto opere teatrali e ha recitato nel programma comico “Çok Güzel Hareketler Bunlar” che gli ha permesso di raggiungere la popolarità. Dopo una serie di programmi di successo , insieme ai soci Eser Yenenler e İbrahim Büyükak, ha fondato una società di produzione chiamata 3 Adam Yapım.

Demet Özdemir e suo marito come si sono conosciuti

Demet Ozdemir e Oguzhan Koc si sono conosciuti in maniera turbolenta e grazie ad ambienti comuni nel 2017 ma si sono fidanzati due anni fa.L’amore tra gli sposi ha messo fine all’amicizia storica tra Demet e l’attrice Zeynep Koçak, ex del cantante turco. La loro relazione era infatti durata per 8 anni per poi lasciarsi nel 2014, quando stavano per sposarsi, sostenendo che la loro relazione non era finita a causa Demet anche se le due non sono più amiche.

E pensare che è stata proprio Zeynep a far conoscere la Ozdemir con il suo attuale marito e ad essere inconsapevolmente l’artefice del loro amore che dura da due anni e coronato con matrimonio in pieno stile turco. Quando l’attrice di Daydreamer e il cantante sono stati fotografati per la prima volta insieme, la relazione è stata da Oguzhan Koc è stata definita la bomba d’amore del nuovo anno, per poi essere confermata su Instagram.

Per molti media turchi l’amore della coppia non era nuovo, come si diceva, ma era iniziato molto prima. Demet è stata ospite del programma “3 Adam” presentato da Koç insieme a Eser Yenenler e İbrahim Büyükak il 26 aprile 2017 anni in cui avrebbero iniziato una storia d’amore segreta fatta di tira e molla con l’inserimento di Can Yaman.



Sanem di Daydreamer non ha lasciato suo marito Oguzhan Koc da solo al suo primo concerto all’Harbiye Open Air Stage il 4 settembre 2019. Poco dopo questo concerto il cantante è stato visto divertirsi con la testimoni turca di Pantene in un locale glamour chiamato Secret Kalsın ma all’epoca dichiararono di essere solo amici.