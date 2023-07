Scaletta cantanti Battiti Live 2023 seconda puntata 11 luglio

Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata di Battiti Live 2023: la scaletta dei cantanti e le canzoni della serata

Dopo l’esordio di settimana scorsa, torna stasera martedì 11 luglio Battiti Live, che dopo un esordio col botto vuole continuare a macinare ascolti. Obiettivo sicuramente non difficile, vista la grande qualità della scaletta della seconda puntata di Battiti Live, che dal palco allestito a Bari riunisce alcuni dei principali protagonisti della scena musicale italiana. Questa sera ci sarà spazio come di consueto per alcuni dei principali protagonisti dell’estate musicale italiana, come chiaramente gli Articolo 31, che con Fedez e Annalisa hanno confezionato la hit Disco Paradise e la porteranno sul palco pugliese per far scatenare gli spettatori. Insieme a loro ci sono anche Mr. Rain e Sangiovanni, che da poco hanno ottenuto la certificazione di disco d’oro con la loro La fine del mondo, così come Ernia e Bresh, che insieme a Fabri Fibra hanno raggiunto lo stesso risultato dei colleghi con la loro Parafulmini e i primi due saranno tra i protagonisti della serata. Oltre ai tanti protagonisti on stage di questa seconda puntata di Battiti Live 2023, ci saranno anche le solite esibizioni dai palchi sparsi per tutta la Puglia e in particolare stasera ci saranno i The Kolors da Vieste e Marco Mengoni ed Elodie con la loro Pazza Musica da Giovinazzo. Una line-up molto ricca, dunque, per una serata che ha inizio su Italia Uno alle ore 21:20 circa. Di seguito, dunque, la scaletta dei cantanti di Battiti Live 2023:

Articolo 31

Mr. Rain

Sangiovanni

Rocco Hunt

Francesco Renga

Nek

Piero Pelù

Alborosie

Francesca Michielin

Gianmaria

Gaia

Elettra Lamborghini

Gabry Ponte

Fedez

Annalisa

Levante

LP

Ernia

Federico Rossi

Bresh

Wayne

Federica

Wax

Il Pagante

Battiti Live date

Quella in onda stasera, dunque, è la seconda puntata di Battiti Live 2023 dopo l’esordio di martedì 4 luglio. In totale le puntate dello show musicale pugliese sono sei e vanno in onda ogni martedì, portando in scena le date originali del Battiti Live, che si sono tenute il 21, 24 e 25 giugno a Bari e il 7 e il 9 luglio a Gallipoli, più un best of conclusivo di tutto quello che abbiamo visto in questa edizione dello show. Oltre alle esibizioni sui due palchi principali della kermesse, in ogni puntata ci sono anche i protagonisti on the road, che si esibiscono da vari palchi dislocati in giro per la Puglia. I presentatori delle serate sono Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio e, come abbiamo visto, le puntate del Battiti Live iniziano intorno alle 21:20, per terminare all’incirca poco dopo la mezzanotte e mezza. Tutti gli appuntamenti con la rassegna musicale sono disponibili in diretta televisiva il martedì sera su Italia Uno fino all’8 agosto, ma per chi volesse recuperare con calma le puntate o rivederle, c’è ovviamente a disposizione l’applicazione di Mediaset Infinity, fruibile gratuitamente previa semplice registrazione. Nelle varie tappe di Battiti Live vediamo poi all’opera tutte le principali voci dell’estate musicale italiana, da quelle ciò citate come Fedez, Mengoni e Annalisa ad altre come quelle di Rkomi e Irama o dei Pinguini Tattici Nucleari.