Elisabetta Gregoraci vestito Battiti Live prima puntata: marca e prezzo da paura

Vestito da sogno e scollatura mozzafiato portata alla perfezione da Elisabetta Gregoraci alla prima puntata di Battiti Live 2023

Un seno così non si era mai visto prima cantava Max Pezzali in Sei un Mito e il fisico perfetto di Elisabetta Gregoraci, avvolta in super dress nero alla prima puntata di Battiti Live 2023 incarna al meglio la Femme Fatale di questa canzone. La conduttrice calabrese, 43 anni compiuti a febbraio e mamma di Nathan Falco, figlio avuto con l’ex marito Flavio Briatore, ha letteralmente infiammato i social con un abito lungo nero che già fa tendenza. Una scelta audace, guardando trasparenze e scollatura, ma vincente per l’eleganza che da sempre contraddistingue la show girl. Già lo scorso anno l’ex moglie di Flavio Briatore aveva stupito sul palco dello show musciale pugliese con i suoi outfit sofisticati e già alla prima apparizione a Bari della kermesse organizzata da Radio Norba ha confermato di essere ormai diventa un icona di stile. Per chi si chiedesse qual’è la marca o meglio chi è il brand del vestito di Elisabetta Gregoraci alla prima puntata di Battiti Live 2023 la risposta è arrivata dalla stessa conduttrice su Instagram.

Si tratta del marchio Dan More nome d’arte di Daniele Morena. Dopo una lunga carriera nella moda e il successo nel ramo su misura per uomo, lo stilista fonda il brand 5 anni fa, diventando in breve tempo un punto di riferimento per gli outfit dei vip, soprattutto in occasione di grande eventi televisivi e mondani. Per quanto riguarda il prezzo del vestito indossato da Elisabetta Gregoraci alla prima puntata di Battiti Live 2023, visibile sul sito di Dan More, è di 1350 euro. Il nome dell’abito, per chi volesse acquistarlo, è Black cross neckline gown dress. La creazione potrebbe essere definita come una sorta di reinvenzione del cut out. Il capo avvolge il collo della conduttrice aprendosi in una super scollatura che valorizza il seno perfetto di Elisabetta Gregoraci. A impreziosire il modello la scelta di una lunga gonna in trasparenza che mette in mostra le gambe. L’abito è reso speciale da un accessorio, la testa di pantera in metallo oro e Swarovski.

Elisabetta Gregoraci seno rifatto

Da tempo si rincorrono voci sul seno rifatto di Elisabetta Gregoraci che con il suo fisico da modella ha anche posato in intimo per lavoro. In passato ci sono state le ironiche battute della rubrica Fatti e Rifatti, a cura della trasmissione di Canale 5 Striscia la Notizia, che ha parlato di mastoplastica e rinoplastica. In seguito, Mino Magli che si è definito ex fidanzato della show girl ha affermato che la conduttrice di Battiti Live si sarebbe rifatta il seno a sue spese. Calunnie presto smentite dall’ex moglie di Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci a 43 anni può vantare di avere un fisico perfetto frutto di tanto sport e palestra che la calabrese ama praticare da sempre. Un altro segreto di bellezza rivelato in diverse interviste dalla diva è legato alla sua sana alimentazione dove però non manca il suo piatto preferito di cui non può fare a meno, la pasta.