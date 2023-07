Scaletta Pinguini Tattici Nucleari Milano San Siro: canzoni e orari

I Pinguini Tattici Nucleari arrivano in concerto a San Siro: gli orari dello show e le canzoni presenti in scaletta

Dopo la data zero a Mestre, il tour negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari sta finalmente per entrare nel vivo, con due attesissime date a Milano allo stadio San Siro. I due show, sold out ormai da tempo, sono in programma per martedì 11 luglio e mercoledì 12 luglio e l’attesa è naturalmente alle stelle, perché la band bergamasca sta per coronare un percorso pazzesco, entrato nel vivo qualche anno fa e ora pronto a vivere il proprio apice con questa splendida tournée. Negli ultimi anni i Pinguini Tattici Nucleari hanno macinato successi su successi, dalla loro esperienza a Sanremo con Ringo Starr al disco Fake News, capace di ottenere la certificazione di disco di platino per ben quattro volte, fino ai grandissimi singoli estivi, da Giovani Wannabe alla recente Rubami la notte. Ora Riccardo e compagni arrivano a quello che, almeno sinora, è il più grande appuntamento della loro carriera, il tour negli stadi, cominciando con le due date milanesi. Il concerto di Mestre ci ha mostrato quella che dovrebbe essere la scaletta del tour dei Pinguini Tattici Nucleari, che però potrebbe vivere anche qualche cambiamento a seconda della data, soprattutto per quelle clou come Milano. Spazio a molti brani dell’ultimo album dei bergamaschi, Fake News, ma anche a tanti successi del passato come Pastello Bianco e Ridere. Non mancherà inoltre il momento dj set, con un medley tutto da ballare divenuto ormai un appuntamento fisso nei concerti dei Pinguini. Salvo, dunque, eventuali variazioni o sorprese, questa dovrebbe essere la scaletta dei concerti allo stadio San Siro di Milano dei Pinguini Tattici Nucleari:

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold On

La storia infinita

Bergamo

Hikikomori

Coca Zero

Nonono

Ricordi

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di Classe

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Non sono cool/Scooby doo/L’ultima volta/Verdura/Melting pop/Fede (Dj set)

Ridere

Rubami la Notte

Ringo Starr

Scrivile scemo

Pastello bianco

Quanto dura il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari e a che ora finisce

Dopo aver visto la ricchissima lista delle canzoni in scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Milano, andiamo a scoprire qualcosa in più sugli orari degli show. Innanzitutto, l’inizio è fissato per le ore 21 circa, con quel canonico ritardo già messo in conto. L’apertura dei cancelli è invece previsto intorno alle ore 17 del pomeriggio, ma potrebbe anche essere anticipata in caso di grande affluenza fuori dallo stadio, considerando anche il gran caldo che in questi giorni sta colpendo tutta la penisola. La durata dello show, invece, dovrebbe essere di circa due ore abbondanti, una tempistica in linea con la lunghezza della scaletta. Considerando, dunque, un inizio fissato poco dopo le ore 21, il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari dovrebbe finire intorno alle 23:30, con l’orario che chiaramente dipende dall’effettivo orario di inizio dello show. Questi, a grandi linee, sono gli orari dei due concerti a San Siro dei Pinguini Tattici Nucleari, dei riferimenti che inoltre possono essere validi anche per le altre date del tour della band autrice di successi incredibili come Giovani Wannabe e Ricordi.