Chi ha vinto Tali e Quali 2023

Tali e Quali 2023: chi ha vinto l’ultima edizione dello show Rai condotto da Carlo Conti? Scopriamo l’identità del campione e qualcosa di più sul suo conto.

Riscuote sempre un grande successo Tali e Quali, lo show di Rai 1 condotto da Carlo Conti, spin-off di Tale e Quale Show, il programma di grande successo in onda dal 2012 e a sua volta tratto dal format spagnolo di Antena 3 Tu cara me suena. Le puntate attualmente in onda sono però ovviamente delle repliche dell’ultima edizione, andata in onda su Rai 1 originariamente nella prima serata del sabato dal 7 gennaio al 4 febbraio 2023. Per vedere delle nuove puntate dello show dedicato alle imitazione dei personaggi famosi arrivato in Italia nel 2019 dovremo aspettare come minimo il 2024, ma per adesso ci si può accontentare appunto di rivedere le vecchi puntate. Le ripliche di Tali e Quali 2023 vanno in onda su Rai 1 dallo scorso 23 giugno, e si protrarranno fino a venerdì 21 luglio: quella di questa sera, venerdì 14 luglio 2023, è dunque la quarta e penultima puntata del programma.

Questa è la terza stagione dello show di Carlo Conti, quella che stabilito il nuovo record di putate (5, mentre in precedenza erano state prima 1 e poi 4), anche se non di concorrenti (41, mentre la seconda ne aveva avuti 42 e la prima 12). La stagione 2023 di Tali e Quali ha visto arrivare in finale i seguenti concorrenti: Federico Serra, Francesco Pasculli, Fulvio Cerulli, Massimo Ronza, Michele Carovano, Roberto Romanelli, Roy Paladini, Martina Cascio e il gruppo composto da Agostino, Chiara, Paolo e Matteo. I finalisti sono usciti vincitori dalle prima quattro puntate, per poi affrontarsi nella quinta puntata, quella dedicata alla finale. In quest’ultima occasione, la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Gocci e Giorgio Panariello ha premiato come vincitore assoluto di Tali e Quali 2023 Roy Paladini, con l’imitazione del cantante Michael Jackson in Thriller.

Chi è Roy Paladini vincitore Tali e Quali 2023

Roy Paladini è uno storico imitatore di Michael Jackson, dato che già nel 1999 vinse un premio per questa interpretazione nel corso della trasmissione di Mike Bongiorno Momenti di Gloria. In passato ha lavorato come vocalist in varie discoteche ma è anche stato un ballerino, collaborando ad esempio con Sponky, cioè uno dei coreografi di Janet Jackson. Ha inoltre lavorato come ballerino per la cantante italiana Fiordaliso e con Franco Oppini. Tra le sue varie apparizioni in televisione, Roy Paladini ha preso parte a Karaoke, programma di Fiorello del 1994, il già citato Momenti di gloria (nel 1999), Italia’s Got Talent (2010), Canale San Marino (2011), Match Music TV music on the road (2012), la Notte degli Oscar RAI Sport (2013) e Festa in Piazza su Antenna 3 (2014). È inoltre apparso a Caduta Libera Sosia Day su Mediaset (2016) e al Festival di Sanremo 2016.

Come imitatore di Michael Jackson, prima del successo a Tali e Quali 2023 e dopo il premio ricevuto a Momenti di Gloria, Roy Paladini ha collaborato come ballerino con alcune tribute band del famoso cantante pop statunitense, gli Smooth Criminal e i Jackson One. A livello biografico, Roy Paladini è nato a Milano nel 1978, e ha quindi 45 anni. Potete seguirlo sul suo profilo Instagram ufficiale.