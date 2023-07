Scaletta Depeche Mode concerto Milano 2023: canzoni e orari

Scaletta Depeche Mode: l’ordine e le canzoni scelte dalla band per il concerto di Milano. I fan sono pronti a cantare ed emozionarsi con loro.

Il 14 luglio è arrivato finalmente e per chi ama la musica vuol dire solo una cosa: il concerto dei Depeche Mode a San Siro. Dopo aver infiammato Roma e averla stravolta con le note dei brani più puri e autentici del repertorio, Dave Gahan e Martin Gore sono pronti a replicare il loro successo anche a Milano, proprio lì dove anche in passato sono riusciti a essere protagonisti di vere e proprie serate evento, entrate nella storia. Inevitabilmente per la band non è un tour come gli altri. La scomparsa di Andy Fletcher nel corso del 2022 ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama musicale mondiale e ovviamente anche nei colleghi più stretti.

Il tour di Memento Mori è speciale anche per quello e l’abbiamo visto anche nella Capitale, come se l’assenza del batterista abbia dato ancora più motivazioni per esprimere arte e toccare le corde degli spettatori. Gahan e Gore, inoltre, hanno spiegato così la scelta del tour: “Dopo la morte di Fletch, abbiamo deciso di continuare perché siamo sicuri che questo è ciò che avrebbe voluto”. E così sia. Anche perché a Roma sono stati 55 mila gli spettatori ad accoglierli e Milano non sarà da meno. Il loro è un successo planetario che si articola attraverso la composizione di brani iconici: da Enjoy the silence a Personal Jesus, è impossibile non conoscerli o canticchiarli, rapiti da quello stile e quel ritmo che è da sempre solo loro. Proprio a proposito di brani, in molti, a poche ore dal concerto, si stanno chiedendo quale sarà la scaletta che sceglieranno i Depeche Mode. Di notizie ufficiali non ce ne sono, come è giusto che sia, ma è probabile che si segua la falsa riga di Roma, in cui sono stati suonate 22 canzoni. Potrebbe cambiare l’ordine, ovviamente, ma è giusto anche avere qualche sorpresa ogni tanto. Di seguito vi proponiamo proprio la scaletta utilizzata nella Capitale.

My Cosmos Is Mine Wagging Tongue Walking in My Shoes It’s No Good Sister of Night In Your Room Everything Counts Precious Speak to Me A Question of Lust Soul with Me Ghosts Again I Feel You A Pain That I’m Used to World in My Eyes Wrong Stripped John the Revelator Enjoy the Silence Waiting for the Night Just Can’t Get Enough Never Let Me Down Again Personal Jesus

Depeche Mode concerto Milano 2023: a che ora finisce

Un’altra informazione utile, soprattutto per chi deve prendere i mezzi, è a che ora finirà il concerto dei Depeche Mode a Milano. Ma andiamo con ordine. Il fischio d’inizio, per dirlo alla maniera del calcio, sarà alle ore 21.00, mentre la band di apertura, gli Hælos, dovrebbero iniziare a suonare alle 19.45. È importante sapere anche quando apriranno i cancelli, soprattutto per i fan più accaniti. Per il prato, il via è alle ore 15.45, alle 16.30 per l’ingresso alle tribune. L’orario di fine di un concerto, invece, non è mai facile da pronosticare. Se la band dovesse mantenere la scelta di suonare 22 brani, probabilmente durerà intorno alle due ore e mezza, quindi il liberi tutti sarebbe circa alle 23.30.