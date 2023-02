Chi è morto dei Depeche Mode e chi lo ha sostituito

Chi è il membro dei Depeche Mode morto nel 2022: la nuova formazione della band dopo la scomparsa del fondatore

Chi è morto dei Depeche Mode è una domanda che sorge spontanea avendoli visti a Sanremo 2023. Il 26 maggio 2022 il mondo della musica ha detto addio a uno degli artisti in grado di fare la storia in epoca moderna: è infatti morto Andy Fletcher, tastierista dei Depeche Mode e co-fondatore della celebre band. Un dolore profondo per i suoi amici fraterni sul palco, la sua famiglia e, ovviamente, i milioni di fan in tutto il mondo. La band ha voluto ringraziare di cuore i tantissimi appassionati, che hanno fatto sentire il proprio amore dopo la straziante scomparsa. Andy Fletcher aveva soltanto 61 quando ha detto il suo addio e, a distanza di un mese, i Depeche Mode hanno svelato le cause della morte di Fletch. Il tutto è avvenuto di colpo, senza alcun preavviso, senza una malattia che potesse annunciare qualcosa del genere e, per quanto complesso, preparare alla tragedia. Nel messaggio pubblicato da Dave Gahan e Martin Gore la scomparsa dell’amico e compagno di band è stata dovuta a una dissezione aortica, una condizione medica cardiovascolare che non gli ha lasciato scampo: “Anche se molto in anticipo, Andy se ne è andato in maniera naturale, senza ulteriori sofferenze”. Andy Fletcher è stato poi celebrato dai suoi amici di sempre con una cerimonia commovente in cui i ricordi hanno avuto la meglio sulla tristezza. È stata celebrata la vita di Fletch in ogni suo aspetto: “La stanza era piena di famigliari e amici, tutti colori che hanno toccato la vita di Andy e la nostra in tutti questi anni”. Nato a Nottingham nel 1961, Andy Fletcher aveva fondato i No Romance in China, al fianco di Vince Clark. Era la fine degli anni ’70 e nell’80 formarono i Composition of Sound con l’arrivo di Martin Gore. Con Dave Gahan, infine, prese corpo la prima formazione dei Depeche Mode, ospiti di Sanremo 2023 per la finale della quarta edizione di Amadeus.

Depeche Mode chi è il nuovo tastierista

Dei componenti originali dei Depeche Mode non restano che Dave Gahan e Martin Gore, data la morte nel 2022 di Andy Fletcher, tra i co-fondatori, impegnato alle tastiere, sintetizzatore, ma anche basso. La morte di Fletch non ha posto fine alla carriera dei Depeche Mode, che hanno annunciato il loro nuovo tour ormai tempo fa. Viene però naturale chiedersi chi possa sostituire Andy Fletcher, che si è lasciato alle spalle un vuoto gigantesco, a livello umano e artistico. Dave Gahan ha spiegato come nessuno prenderà il posto del loro grande amico morto. Sarebbe impossibile pensare di riuscire a trovare qualcuno alla sua altezza, dato il talento, la storia e l’importanza: “C’era un solo Fletch, questo è certo”. Nel loro ultimo disco vi è di fatto il lasciato del tastierista dei Depeche Mode, dal momento che il lavoro in studio era stato completato con largo anticipo rispetto al lancio. Guardando alla formazione attuale della band, sul palco vedremo un duo, magari affiancato in alcuni frangenti da qualche turnista, ma le tastiere di Andy Fletcher saranno affidate a Martin Gore.