Temptation Island 2023 Roberta Candy Candy frecciate social a Giuseppe

Dopo il falò di confronto tra Gabriela e Giuseppe, a Temptation Island 2023 fanno discutere alcuni video pubblicati sui social dalla tentatrice Roberta De Grazia

Finita l’avventura a Temptation Island 2023 di Gabriela e Giuseppe, sono due i tentatori che sono stati messi in un angolo dalla coppia originaria di Scafati. Si tratta dei single Fouad e Roberta De Grazia. Se nel primo caso per il momento il ragazzo non si è espresso su quanto successo all’Is Morus Relais, non si può dire lo stesso secondo i follower della ballerina nota come Candy Candy per il suo caschetto biondo molto glamour. Una volta andata in onda la puntata del falò di confronto tra Gabriela e Giuseppe, la napoletana ha pubblicato un video su TikTok dove è molto seguita con oltre 112 mila follower. Va detto che già prima della sua partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia e dopo la trasformazione del look in seguito alla sua apparizione a Uomini e Donne era solita postare sulla piattaforma cinese balletti e cover di canzoni. Molti fan non hanno però fatto a meno di notare dei frame in cui soprattutto le didascalie e le canzoni scelte lasciano pensare che la tentatrice con il caschetto biondo abbia voluto mandare delle frecciate a Giuseppe. Nel primo video in questione pubblicato da Roberta De Grazia su TikTok la napoletana lascia intendere di essersi scambiata un bacio con il fidanzato di Gabriela, probabilmente non immortalato dalle telecamere. In un altro post fa una parodia in cui afferma di avere un problema perché attira solo uomini festaioli, bugiardi e narcisisti.

Temptation Island 2023 Roberta De Grazia attacca Giuseppe

Infine la tentatrice Candy Candy in un altro post indossa un corpetto bianco dicendo che una personcina ha detto di metterlo perché gli piaceva troppo. Ovviamente nei commenti a cascata dei follower hanno subito pensato all’American Boy. Ha stupito molto la scelta fatta da Giuseppe nel primo falò di confronto con Gabriela, il ragazzo non solo si è detto innamorato della sua fidanzata, cosa che quasi negava nel suo percorso all’Is Morus Relais, ma ha anche negato ogni tipo di approccio con Roberta De Grazia. Il suo atteggiamento è stato talmente palese a tutti che lo stesso Filippo Bisciglia è intervenuto mettendolo quasi spalle al muro e ricordandogli che non solo aveva detto che senza telecamere non si sarebbe mantenuto e avrebbe baciato la tentatrice con il caschetto biondo ma che ha anche provato a comunicare con lei evitando le telecamere. Invece a sorpresa l’American Boy di Temptation Island 2023 durante il falò di confronto non ha fatto il minimo cenno sul suo trasporto per Candy Candy e sul fatto che a più riprese le ha proposto di vedersi al di fuori dell’Is Morus Relais. Sicuramente un modo per sminuire e mascherare il suo comportamento che probabilmente non è piaciuto a Roberta che si sarebbe così divertita ad attaccarlo velatamente sui social soprattutto dopo la messa in onda del falò. Su Instagram invece non ha fatto riferimenti a Temptation Island secondo i suoi follower, infatti sul suo profilo preferisce pubblicare scatti del suo lavoro di ballerina nei locali.