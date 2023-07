Temptation Island Gabriela e Giuseppe dopo falò: cosa è successo indigna

A Temptation Island 2023 cosa è successo tra Gabriela e Giuseppe dopo il secondo falò di confronto: le voci di un accordo e le rivelazioni social

A sorpresa già dalle anticipazioni ufficiali della quarta puntata di Temptation Island 2023 del 17 luglio si è visto che è stato richiesto un secondo falò di confronto tra Gabriela e Giuseppe e giustamente sui social i telespettatori più attenti del programma attendono di sapere cosa è successo e se oggi la coppia originaria di Scafati sta ancora insieme. A dare una risposta è stato già tempo fa l’esperto di gossip Alessandro Rosica che ha rivelato in che rapporti sono attualmente l’estetista 19enne e l’American Boy che sono stati grandi protagonisti di questa edizione del programma girato a l’Is Morus Relais in Sardegna. Le fan in particolare dello show su Twitter avevano fatto diventare virale il video di Gabriela che dava un bacio a Fouad, complimentandosi per questa scelta coraggiosa. Inoltre avevano molto apprezzato il suo atteggiamento al primo falò di confronto dove ha affrontato il fidanzato Giuseppe a testa alta non cedendo alle sue bugie e anzi rinfacciandogli ogni piccola cosa, ogni suo comportamento sia prima del loro arrivo a Temptation Island 2023 che durante il percorso che il ragazzo ha fatto corteggiando di fatto la tentatrice Roberta De Grazia. Alla fine la coppia aveva deciso di lasciare il programma da separata ma entrambi erano apparsi molto provati da single davanti alle telecamere scoppiando in reciproci pianti disperati. Lui di aver saputo del bacio di Gabriela con Fouad e lei di aver fatto una scelta per tutelare sé stessa che andava contro il suo cuore.

Temptation Island 2023 Gabriela e Giuseppe stanno insieme

Così non dandosi per vinto e riflettendo sul suo comportamento, Giuseppe ha richiesto un secondo falò di confronto per chiedere perdono a Gabriela. L’estetista 19enne si è presentata davanti alle telecamere e dopo aver ascoltato le parole del fidanzato non è riuscita a rimanere sulle sue posizioni iniziali visto che dopo la registrazione della rottura, tornata a Scafati, ha riflettuto sulla lunga storia d’amore che li ha visti insieme da quando lei aveva 12 anni. Quello che è successo Temptation Island dopo il secondo falò di confronto tra Gabriela e Giuseppe diventa così scontato: la ragazza ha scelto di perdonare l’American Boy, di tornare insieme ma di iniziare un nuovo percorso con una relazione più matura. Nessuna bugia o pressione, entrambi avranno i loro spazi nel rispetto reciproco per pensare seriamente al matrimonio dopo un’adolescenza trascorsa uno accanto all’altro. Dal canto suo Giuseppe si è ripromesso di cambiare e di non voler più essere quel ragazzo che pensava di poter avere una vita parallela e di avere dei flirt con altre donne pur essendo fidanzato con Gabriela. Il suo forte impatto dei video visti infatti nel loro percorso dei sentimenti a Temptation Island ha fatto comprendere al ragazzo di Scafati di essere molto innamorato anche della ragazza che oggi ha davanti e non solo di quella che aveva scelto di avere al suo fianco ben sette anni fa. Ovviamente la scelta definitiva si apprenderà solo con l’ultima puntata del programma con il format E poi.. dove le coppie riveleranno se si sono lasciate o stanno ancora insieme.