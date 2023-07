Marco Travaglio separato e Veronica Gentili sposata: verità sul gossip

La moglie di Marco Travaglio è Isabella. La coppia ha due figli. Veronica Gentili non è sposata. Paparazzati insieme con la foto di Diva e Donna

Sta facendo il giro dei social una foto che imnortalati un bacio (che sembra più sulla guancia che sulla bocca) tra Marco Travaglio 58 anni di età e Veronica Gentili 41 anni. Entrambi giornalisti, probabilmente di orientamento politico differente, non risultavano single. La verità è che quella che il gossip incorona come una probabile coppia dell’estate è sempre stati riservata sulla propria sfera privata, lasciando parlare più la carriera che le copertine patinate. La conduttrice dopo Controcorrente e Stasera Italia su Rete 4 è passata al timone de Le Iene su Italia 1. Il giornalista è invece Direttore de Il Fatto Quotidiano e spesso ospite di trasmissioni di approfondimento politico. Le informazioni sulla vita privata di Marco Travaglio e Veronica Gentili restano così poco aggiornate e dedotte dalle rare dichiarazioni rilasciate in merito da entrambi, che potrebbero non essere più attuali oppure corrispondere a verità ancora oggi. Con queste premesse Marco Travaglio risulta non separato da sua moglie Isabella con la quale è spostato da oltre 25 anni. La coppia ha due figli Elisa e Alessandro. Veronica Gentili invece risulta fidanzata con Massimo di cui non è noto il cognome, di lavoro sceneggiatore.

Marco Travaglio e Veronica Gentili insieme

Il pubblico in queste ore si sta chiedendo se Marco Travaglio è sposato o si è separato e se Veronica Gentili è fidanzata perché su Diva e Donna i due giornalisti sono stati immortalati in diverse foto che li ritraggono insieme a Roma tra le vie del centro. Pare che gli scatti siano a seguito di un incontro conviviale con più persone di loro conoscenza, inoltre Marco Travaglio e Veronica Gentili si conoscono da tempo perché la conduttrice da molti anni scrive su Il Fatto Quotidiano, giornale diretto dallo stesso giornalista fotografato con lei. In merito alla paparazzata che potrebbe essere solo semplicemente un saluto, non ci sono dichiarazioni a riguardo da parte dei diretti interessati tipico del loro modo di fare molto legato alla privacy che probabilmente resterà così per non infiammare ulteriormente le voci su una possibile relazione tra i due. Se Marco Travaglio è stato nell’ultimo mese al centro di un polverone mediatico per gli insulti a Silvio Berlusconi anche dopo la sua morte, Veronica Gentili ha infiammato ancor prima delle fotografie il gossip diventando cruciale nei nuovi palinsesti Mediaset. Ha fatto infatti scalpore il suo ingresso a Le Iene come conduttrice al posto di Belen, una delle epurate del nuovo corso voluto da Pier Silvio Berlusconi dopo la morte del caro padre. Un cambio di rotta radicale per la trasmissione di Davide Parenti che per la prima volta affida la conduzione ad una giornalista dopo aver avuto tra le altre Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi, Simona Ventura e Cristina Chiabotto. Veronica Gentili debutterà a Le Iene da ottobre 2023 sostituendo così la showgirl argentina che ha guidato la trasmissione per tre edizioni consecutive. Con le confermati Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.