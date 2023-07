Cricca e Isobel sono tornati insieme? Dai social la risposta

Cricca e Isobel sono tornati insieme? Le ultime novità sulla coppia di Amici 2022, la cui travagliata storia ha appassionato spettatori e spettatrici.

Stanno ancora insieme o no? O meglio, in questo caso: sono tornati insieme o no? Stiamo parlando di Cricca e Isobel, una delle coppie che si sono formate durante l’ultima stagione di Amici 22, e che ha subito conquistato i favori di tanti spettatori e spettatrici del talent show condotto da Maria De Filippi. Ma purtroppo è anche una storia che è durata poco, dato che prima della fine dello show, i due ragazzi hanno deciso di interrompere la loro relazione, con grande delusione dei fan. Eppure, di recente qualcosa pare essere cambiato.

Per chi non li conoscesse ancora, Cricca e Isobel sono stati due dei personaggi più amati di Amici 22, e anche oggi che il programma di Canale 5 è terminato continuano a essere molto seguiti sui social. Lui si chiama in realtà Giovanni Cricca, e ha solamente 18 anni: nato a Riccione, ha vissuto da bambino a Sydney con la famiglia, per poi tornare in Italia e iniziare la sua carriera nella musica, ottenendo un buon riscontro con il singolo San Lorenzo, arrivato anche nelle radio. Dopo aver preso parte al programma Area Sanremo, è poi entrato ad Amici 22, venendo però eliminato inaspettatamente perdendo una sfida con Rudy Zerbi, e altrettanto inaspettatamente rientrando nello show vincendone un’altra contro Valeria Mancini. Isobel Kinnear è invece una ragazza australiana di 19 anni, che è subentrata ad Amici 22 solo a novembre dello scorso anno, dopo aver scoperto lo show di Mediaset grazie a uno stage con Christian Stefanelli, ballerino che ha partecipato all’edizione dell’anno precedente del programma condotto da Maria De Filippi.

Cricca e Isobel la storia d’amore

I due hanno quindi formato una coppia molto chiacchierata dai fan nel corso dello show in onda su Canale 5, ma alla fine hanno deciso di separarsi. Una decisione partita proprio da Isobel, mentre Cricca era sembrato più aperto all’idea di portare avanti la relazione. Il giovane cantante aveva anche messo in conto di riprovare a ricucire il rapporto con la ballerina australiana, ma il suo tentativo non aveva riscosso grande successo. Almeno all’inizio, visto quello che è emerso dopo. Ad inizio luglio 2023, infatti, è iniziata a circolare online una foto dei due di nuovo insieme, con Isobel abbracciata stretta a Cricca su una spiaggia durante un evento. La foto è stata segnalata all’influencer Deianira Marzano, facendo subito sperare i fan in un riavvicinamento della coppia.

La persona che ha scattato la foto ha detto di averli incontrati al mare, che i due si baciavano ed erano a tutti gli effetti tornati assieme. Ovviamente, nell’aria è rimasto un certo scetticismo, misto alla speranza della ripresa della relazione tra Cricca e Isobel. Alla fine, però, è arrivata una vera e propria conferma. Il 5 luglio, infatti, proprio Isobel ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un’altra foto di loro due assieme in spiaggia mentre si tengono per mano. La didascalia è abbastanza inequivocabile: un cuore. Insomma, Cricca e Isobel sono a tutti gli effetti tornati insieme.