Felicissima sera stasera in tv replica o nuove puntate?

Felicissima Sera torna in tv su Canale 5, ma si tratta di nuove puntate o di vecchie repliche? La risposta sullo show ideato e condotto da Pio e Amedeo.

Nuovo appuntamento in tv, questa sera a partire dalle 21.20 su Canale 5, con Felicissima Sera, il fortunato show Mediaset condotto dai comici Pio e Amedeo. Il programma di varietà è stato ideato dai due comici nel 2021, e affidato alla regia di Luigi Antonini, andando in scena per la prima volta tra il 16 e il 30 aprile 2021 in tre differenti puntate. Con oltre 4 milioni di spettatori a puntata e uno share medio superiore al 20%, lo show è stato rinnovato infine per una seconda stagione, che è stata trasmessa sempre su Canale 5 in prima serata, tra il 24 marzo e il 7 aprile 2023. In questo caso, però, il programma dei due comici pugliesi ha riscosso un successo inferiore alle aspettative, fermandosi poco sopra ai 2,7 milioni di spettatori e al 19% di share.

Ma adesso molte persone si domandano se quelle in onda in questi giorni siano nuove puntate o repliche del programma. Ebbene, com’era prevedibile siamo di fronte alle repliche di Felicissima Sera 2023, ovvero dell’ultima edizione del programma di Pio e Amedeo. Le repliche sono iniziate giovedì 13 luglio, e andranno avanti fino a giovedì 27 luglio, per un totale di tre puntate. Nella serata odierna, quella di giovedì 20 luglio, Pio e Amedeo ospiteranno Irama, Gerry Scotti, Fabio Cannavaro, Annalisa, Gerardo Bevilacqua, Mal, Jò Donatello, Gigione, Antonello Venditti, Matteo Milazzo, Tommy Riccio, Nina Zilli e Danti, e Mario Forte. Si tratta quindi, nello specifico, della replica andata in onda il 31 marzo 2023, facendo il 18,1% di share (2.540.000 spettatori), risultando però quella di minor successo dell’ultima edizione del programma. Lo show, in questa sua seconda stagione, è stato rinominato Felicissima sera – All inclusive, mentre quella precedente era nota semplicemente come Felicissima sera.

Felicissima sera nuova edizione 2024

Il minore successo della seconda edizione del programma ha ovviamente fatto temere molti fan di non rivedere una terza stagione di Felicissima sera nel 2024. Invece, alla fine Mediaset ha confermato che anche l’anno prossimo il programma di e con Pio e Amedeo verrà confermato, anche se a riguardo si sa ancora molto poco. Di sicuro, non andrà in onda ad autunno 2023, dato che il palinsesto di Mediaset è già occupato dalla nuova stagione di Zelig e dal programma Amore + Iva di Checco Zalone, per quanto concerne i varietà comici. Inoltre, a partire da settembre Pio e Amedeo saranno in tour con il loro Felicissimo Show, lo spettacolo teatrale tratto proprio dalla programma tv, che partirà da Taranto e toccherà poi Roma, Napoli, Palermo, Catania, Bari, Catanzaro, Rende, Montecatini Teme, Firenze, Milano, Bologna, Padova, Varese, Torino, Brescia, Cesena, Ancona, Legnano, Cagliari, Lecce, Pescara e, in chiusura, di nuovo Milano l’11 dicembre al Teatro degli Arcimboldi. Per rivedere Felicissima sera in televisione con delle nuove puntate bisognerà dunque attendere il 2024, presumibilmente di nuovo in primavera, tra marzo e aprile, come per le due precedenti edizioni. Le date e gli ospiti non sono ancora noti, anche se probabilmente il format verrà riconfermato quasi del tutto.