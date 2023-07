Victoria Silvstedt oggi cosa fa: come è diventata FOTO

Victoria Silvstedt è stata un’icona di sensualità tra le più famose negli anni Duemila, in Italia e non solo, ma che fine ha fatto oggi la modella svedese?

È stata una dei grandi sex symbol degli anni Novanta e Duemila, e ancora oggi è ancora piuttosto famosa, sebbene meno sulla cresta dell’onda rispetto a qualche mese fa. Victoria Silvstedt è una nota modella e presentatrice televisiva svedese, divenuta celebre a partire dalla sua partecipazione del 1993 a Miss Svezia, dove chiuse al secondo posto, e poi per la sua lunga e fortunata carriera di modella per alcuni dei brand più noti al mondo. Nel dicembre del 1995 posò anche nuda su Playboy, diventando l’anno successo Playmate dell’anno. Un successo proseguito anche in altri ambiti, arrivando a lavorare come attrice in tv e al cinema, negli Stati Uniti ma anche in Italia (ad esempio al film Bodyguards – Guardie del corpo e ai programmi Fuego e Scommettiamo che). Nel 1999 ha anche realizzato un album da cantante pop, Girls on the Run, e nel 2013 è tornata in televisione nel nostro paese, esibendosi per una sola notte a Ballando con le stelle su Rai 1.

Oggi, Victoria Silvstedt ha 48 anni (ne farà 49 a settembre) ed è ancora estremamente popolare, soprattutto in Svezia, il suo paese natale, dove tra il 2014 e il 2016 ha anche curato un blog sul sito d’informazione Expressen. Di recente si è però allontanata dal mondo della tv e del cinema, ma è ancora molto attva sui social e negli eventi mondani: il suo profilo Instagram vanta 884.000 follower, e su di esso pubblica ancora molti scatti della sua attività di testimonial e modella. Tra le ultime foto, troviamo quelle sul Red Carpet del Festival del Cinema di Cannes, molto vicino alla sua abitazione. La star svedese vive infatti da tempo a Montecarlo, ed è molto amica del Principe Alberto di Monaco. È inoltre testimonial e Global Ambassador dell’organizzazione no profit The Perfect World Foundation.

Victoria Silvstedt marito

Victoria Silvstedt è stata molto chiacchierata negli anni non solo per la sua bellezza e le sue apparizioni in tv, ma anche per la sua vita sentimentale. Nel 2000 si è sposata con il giornalista statunitense Chris Wragge, ma la relazione tra i due è finita sette anni dopo, quando Sky News rese pubbliche alcune foto che la ritraevano in Sardegna in atteggiamenti intimi con un altro uomo. Subito dopo, la modella e testimonial svedese ha iniziato una nuova relazione, stavolta con il miliardario svizzero Maurice Dabbah, conosciuto nel 2001 e con cui sta insieme tutt’oggi. I due vivono assieme a Montecarlo, ma non hanno mai avuto figli, anche se Victoria Silvstedt ha rivelato in passato di essere molto legata alla sua nipote Lisa. Negli ultimi anni, pur apparendo spesso ad eventi mondani, è stata molto attenta a non far trapelare troppe informazioni in merito alla sua vita privata.