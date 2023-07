Francesco De Gregori lutto chi era moglie Francesca Gobbi: causa morte

Si è spenta la moglie di Francesco De Gregori. Si chiamava Francesca Gobbi ed è morta a causa di una malattia a 72 anni. Non avevano

Grave lutto per Francesco De Gregori, il 72enne amatissimo cantautore romano di Rimmel e La storia siamo noi: è stata infatti annunciata la tragica morte della sua storica compagna di vita, la moglie Alessandra Francesca Chicca Gobbi, all’età di 71 anni. La notizia è stata confermata direttamente l’entourage del cantautore romano classe 1951.

Francesco De Gregori è uno dei più noti e apprezzati cantanti italiani degli ultimi decenni, con una carriera stilisticamente ricca e variegata iniziata nel 1969 e arrivata fino a oggi con ben 49 album vari pubblicati. De Gregori aveva conosciuto Francesca Gobbi quando i due erano ancora molto giovani, essendo entrambi ancora studenti liceali a Roma, ma la loro relazione è durata tutta la vita, arrivando al matrimonio già il 10 marzo 1978, quando i due non avevano neppure compiuto 30 anni. Il matrimonio si svolse a Roma, la loro città d’origine, e il testimone di nozze del cantautore era l’allora segretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana Walter Veltroni. Pochi mesi dopo le nozze, Francesco De Gregori con sua moglie hanno avuto due figli gemelli Marco e Alessandro che oggi a quasi 50 anni di età hanno un negozio di dischi nella Capitale.

All’epoca del matrimonio, Francesco De Gregori aveva già collaborato con artisti del calibro di Fabrizio De André e Claudio Baglioni, e nel 1975 aveva raggiunto un grande successo con l’album Rimmel, il suo quarto di studio. Ma la sua carriera aveva subito un brutto colpo a seguito della clamorosa contestazione del Palalido di Milano: il matrimonio con Francesca Gobbi e la nascita dei due figli della coppia segnò simbolicamente la rinascita del cantautore romano, che ottenne grande successo col brano Generale e poi iniziò una florida collaborazione con Lucio Dalla, da cui nacque l’album Banana Republic, uscito nel 1979.

Sempre molto riservata, Francesca Gobbi era malata da anni. La causa della morte della moglie di Francesco De Gregori non è ufficialmente nota, al momento, e tutte le fonti a riguardo parlano semplicemente di un “male incurabile” da cui era affetta da lungo tempo. Si ipotizza da queste parole che la malattia che aveva la Gobbi era un tumore. Le sue condizioni di salute erano improvvisamente peggiorate nell’ultima settimana, e già dalla mattina di oggi erano iniziate a circolare notizie del suo decesso. Era infatti stato comunicato il rinvio del concerto che il cantautore avrebbe dovuto tenere a Forte dei Marmi assieme ad Antonello Venditti. Il funerale di Francesca Gobbi si svolgerà a Roma domani, sabato 22 luglio.

In generale, però, della biografia della moglie di Francesco De Gregori morta oggi si è sempre saputo molto poco. A legarla al marito era stato fin da subito il comune amore per la musica: “Chicca”, com’era soprannominata da De Gregori, era una polistrumentista molto brava, e ha spesso collaborato con il cantautore nei suoi concerti. In un’intervista, De Gregori disse: “Lei è sempre più brava e non lo dico da sposo, ma da musicista”. Negli ultimi anni, la coppia gestiva anche una piccola azienda agricola a Sant’Angelo di Spello, vicino Perugia, dove produceva olio d’oliva. In passato la moglie del cantautore è stata anche archivista a La Repubblica.