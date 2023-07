Profumo film storia vera: Jean Baptiste Grenouille è esistito nella realtà

Profumo – Storia di un assassino è un film del 2006 che racconta un’intrigante storia realmente avvenuta: chi era nella realtà Jean Baptiste Grenouille.

Jean Baptiste è un ragazzo ossessionato dai profumi, che lavora nella bottega del celebre profumiere italiano in declino Giuseppe Baldini. Con alle spalle un’infanzia drammatica, Jean Baptiste è alla ricerca del profumo perfetto e della tecnica per riuscire a ricrearlo. Per questo motivo, parte per un viaggio in Provenza per perfezionarsi, e qui diventa un assassino, uccidendo 12 bellissime donne per catturare il loro profumo: alla fine, riuscirà a realizzare il sogno della sua vita. Un’opera bizzarra e amara, quella diretta dal regista tedesco Tom Tykwer (Lola corre, The International, Aspettando il re) nel 2006: Profumo – Storia di un assassino (titolo originale Perfume: The Story of a Murderer) è un film che riscuote sempre successo e curiosità tra il pubblico, quando viene trasmesso in televisione.

La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Tykwer assieme ad Andrew Birkin (già autore dei copioni di film come Il nome della rosa, Il giardino di cemento e Giovanna d’Arco) e Bernd Eichinger (noto soprattutto come produttore). Ma in realtà, la storia è tratta ufficialmente dal romanzo Il profumo di Patrick Suskind, pubblicato nel 1985 e tutt’oggi considerato il più famoso e meglio riuscito tra i libri dell’autore tedesco. Questo romanzo ha riscosso un tale successo che, oltre al film di Tom Tykwer del 2006, ha ispirato anche una serie tv di sei episodi, prodotta in Germania nel 2018 e disponibile in Italia sulla piattaforma di Netflix.

Il romanzo, proprio come il film Profumo – Storia di un assassino, racconta la storia di Jean Baptiste Grenouille, che si svolge nella Francia della seconda metà del Settecento, prima della rivoluzione francese. Si tratta di un’opera di finzione, frutto della fantasia dello scrittore Patrick Suskind, ma tuttavia qualche ispirazione a fatti realmente avvenuti sembra esserci. A partire ovviamente dal nome del protagonista, che è lo stesso di Paul Grenouille, un profumiere francese dell’Ottocento, che cambiò il suo cognome di Grenoville, aprendo la celebre profumeria di lusso omonima nel 1879. Per quanto riguarda l’aspetto più macabro del protagonista Jean Baptiste Grenouille, si pensa che la reale ispirazione possa essere Manuel Blanco Romasanta, il primo serial killer riconosciuto della storia spagnola.

Profumo film la fragranza che l’ha ispirato

Romasanta fu attivo intorno alla metà dell’Ottocento, quando uccise 13 persone, donne e bambini, ricavando del sapone dal loro grasso corporeo, con dei metodi simili a quelli usato dal protagonista di Profumo – Storia di un assassino. La particolarità di Romasanta, rispetto al Jean Baptiste del film, è che diceva che doveva compiere gli omicidi per curarsi dalla licantropia. È poco noto, ma nel 2006, anno di uscita del film Profumo – Storia di un assassino, la celebre casa di moda e cosmetici francese Mugler ha deciso di produrre un set di profumi ispirati all’opera di Tom Tykwer. Si tratta di 14 fragranze pensate in base ad alcuni specifici momenti del film: Paris 1738, Virgin Number One, Boutique Baldini, Amor & Psyche, eccetera. Il set si compone però anche di una quindicesima essenza dalla formula segreta di 84 ingredienti, realizzata per catturare lo spirito del romanzo originale e incarnare l’idea del profumo perfetto. A realizzarla ci hanno pensato due profumieri affermati come Christophe Laudamiel e Christophe Hornetz.