Scaletta concerto Maneskin Olimpico Roma: canzoni e orari

Le informazioni sul concerto dei Maneskin allo stadio Olimpico di Roma: le canzoni in scaletta e gli orari dell’evento

Dopo la prima data romana di giovedì 20 luglio, i Maneskin si esibiscono in un altro attesissimo concerto allo stadio Olimpico di Roma venerdì 21 luglio. Il tour negli stadi di Damiano e compagni, cominciato con la data zero di Trieste, procede a gonfie vele e sta vivendo la sua fase capitolina, prima di spostarsi a Milano per le due date allo stadio San Siro. La prima all’Olimpico è stata grandiosa per la band di Zitti e buoni e stasera si replica con un altro show per cui è previsto il tutto esaurito ormai da tempo. Per ciò che concerne la scaletta, i Maneskin hanno allestito una corposa e ricca lista di canzoni, a partire da Don’t wanna sleep per finire con I wanna be your slave. Non mancheranno i grandissimi successi, dall’iconica Zitti e buoni, con cui la band ha vinto il Festival di Sanremo nel 2021, a brani come The loneliest e Supermodel, ma non mancano nemmeno le esclusioni eccellenti, come Morirò da re, sintomo della grande ricchezza della discografia del gruppo romano. Salvo qualche cambiamento, dunque, di seguito la scaletta del concerto allo stadio Olimpico di Roma dei Maneskin:

Don’t wanna sleep

Gossip

Zitti e buoni

Chosen

Own my mind

Supermodel

Le parole lontane

Baby said

Bla bla bla

Beggin’

In nome del padre

For your love

Coraline

Gasoline

Timezone

I wanna be your slave

Torna a casa

Vent’anni

La fine

Mark Chapman

Mammamia

Kool kids

The loneliest

I wanna be your slave (reprise)

Maneskin Roma: quanto dura il concerto

L’appuntamento con il secondo concerto dei Maneskin all’Olimpico è, dunque, per venerdì 21 luglio e l’inizio del concerto è fissato per poco dopo le ore 21:00. Lo show dovrebbe durare all’incirca due ore, con l’esecuzione di quasi 25 canzoni. La fine del concerto della band romana, dunque, è fissata intorno alle 23:30, molto dipenderà ovviamente anche dall’effettivo orario d’inizio dello spettacolo, ma orientativamente questi sono gli orari dello show dei Maneskin all’Olimpico. La prima serata, come detto, è stata magica, soprattutto per Damiano, che non ha nascosto la sua emozione nell’esibirsi in uno stadio che per lui, grande tifoso della Roma, ha sicuramente un sapore speciale. Stasera, dunque, i Maneskin si godranno questa seconda serata a casa, prima di affrontare due attesissime date allo stadio San Siro di Milano, previste per il 24 e il 25 luglio. Dopo queste spettacolari esibizioni estive, i cantanti di Zitti e buoni sono poi attesi in autunno da un incredibile tour mondiale, che inizierà con due date europee, ad Hanover in Germania e a Nancy in Francia, per poi proseguire con una serie di date prima in Nordamerica, poi in Canada e Messico, per proseguire col Sudamerica, con l’Australia, con l’Asia e terminare ancora in Europa con Dublino e Manchester. Insomma, si prospettano mesi ricchissimi per i Maneskin, ma nonostante i grandi concerti che ci sono all’orizzonte, la data di Roma rappresenta sicuramente un appuntamento importantissimo sia per i fan che per la stessa band.