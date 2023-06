Maneskin Damiano lascia Giorgia: chi è la ragazza del bacio VIDEO

Damiano David dei Maneskin e Giorgia Soleri si sono lasciati: nel video il bacio con Martina Taglienti, nuova fiamma del cantante

Sembrava impossibile ma è ufficiale Damiano David ha ufficializzato in una storia Instagram che con Giorgia Soleri si sono lasciati. L’annuncio della rottura del cantante dei Maneskin con l’influencer femminista ha creato molto scalpore perché a seguito di un video che è stata diffuso da un utente su TikTok che vede protagonisti il celebre frontman della band di Zitti e Buoni che da un bacio appassionato in discoteca ad Ibiza ad una ragazza misteriosa, solo all’apparenza. La nuova fiamma che Damiano bacia nel video si chiama Martina Taglienti. Una modella molto vicina al gruppo perché cara amica di Victoria De Angelis, a tal punto che i fan credevano inizialmente che fosse la fidanzata della bassista dei Maneskin che è invece Luna Passos. I due sono stati ripresi mentre si scambiavano bollenti effusioni , scatenando la curiosità dei fan, sia sull’identità della ragazza che sulla situazione tra Damiano e Giorgia Soleri pensando ad un tradimento. Per ciò che riguarda la prima questione, Martina Taglienti è una giovane modella, classe 2001, da tempo vicina ai Maneskin, in particolare a Victoria e Thomas, con cui è apparsa in più di qualche scatto sui social. Di recente la ragazza è stata anche a Ibiza in compagnia degli artisti, David compreso, come possiamo vedere dagli scatti pubblicati su Instagram proprio da Victoria.

Andando a spulciare il profilo Instagram di Martina, invece, possiamo vedere diversi scatti sia della vita professionale che di quella privata della ragazza e scoprire che lavora con l’agenzia Elite Model World, con cui ha compiuto shooting in tutto il mondo e ha collaborato con moltissimi brand. La sua popolarità, adesso, è destinata inevitabilmente ad aumentare, in attesa di capire qualcosa in più sul suo reale rapporto con Damiano David. Gli esperti di gossip hanno rivelato qualche dettaglio in più. Alessandro Rosica ha riportato dei rumors per cui Martina è la nuova fiamma di Damiano da tempo, una delle tante con cui era già stato avvisato a Milano, mentre con Giorgia Soleri era solo una coppia di facciata.

Damiano e Giorgia perché si sono lasciati

Il video che immortala il bacio in discoteca tra Damiano dei Maneskin e Martina Taglienti ha creato un dibattito incredibile, su cui è dovuto intervenire lo stesso cantante ex vincitore del Festival di Sanremo, che con una storia su Instagram ha dato l’annuncio della fine della relazione con Giorgia Soleri. Damiano si è detto molto dispiaciuto per la diffusione del video e si è preso la colpa per questa leggerezza, sottolineando come questo non era il modo in cui lui e la sua ex fidanzata volevano gestire la situazione. La decisione di lasciarsi è stata presa qualche giorno fa, a quanto pare in condivisione, e a quanto ha specificato il frontman dei Maneskin non c’è stato alcun tradimento alla base della decisione di lasciarsi.

Un amore che è semplicemente finito, dunque, su cui però è piombato questo video e il leader dei Maneskin si è augurato che questo non vada a inficiare in alcun modo sull’immagine di Giorgia. Parole dolci, dunque, nei confronti della sua ormai ex fidanzata per la voce di The Loneliest, e in chiusura Damiano ha chiesto ai fan di rispettare la delicatezza di questo momento. Nessun commento, invece, al momento per ka Soleri, che sui social non ha parlato dell’accaduto, lasciando spazio al lancio della sua collezione di male up realizzata in collaborazione col marchio Mulac. Un chiaro segno, insomma, di come i due stessero andando avanti con le loro vite nonostante la rottura, in attesa magari di comunicare la fine della rottura con i loro tempi. A causa del video uscito su Tik Tok ciò, però, non è stato possibile e ora sicuramente si parlerà molto della fine della storia d’amore tra Damiano David e Giorgia Soleri, così come di Martina Taglienti, nuova fiamma del cantante dei Maneskin.