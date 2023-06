Victoria Maneskin fidanzata chi è la modella Luna Passos 

Victoria De Angelis dei Maneskin ha una nuova fidanzata: chi è Luna Passos, la fiamma scoppiata in vacanza

Si gode il suo nuovo amore Victoria De Angelis nelle foto scattate da Chi, che immortalano la bassista dei Maneskin insieme alla fidanzata la modella Luna Passos. Le due, insieme agli altri membri della band Ethan e Thomas, sono stati colti nelle splendide acque di Formentera, a bordo di una barca in cui Victoria e Luna si sono scambiate tenere effusioni. Non sembrano esserci dubbi, quindi, intorno al legame che c’è tra le due, per cui è tempo di andare a conoscere meglio la nuova fiamma della bassista del gruppo di Zitti e Buoni. Luna Passos è un’affermata modella, che nella sua carriera ha lavorato con moltissimi marchi di prestigio. Brasiliana con nazionalità olandese, la nuova fidanzata di Victoria De Angelis fa parte dell’agenzia Nass Models, che ha sede a Barcellona, e oltre che in Spagna ha lavorato moltissimo in America e anche in Asia, tra Giappone e Corea del Sud.

Sul profilo Instagram della ragazza possiamo vedere tutte le sue esperienze lavorative, racchiuse in un link in bio, e anche delle foto che possono dirci qualcosa in più, come ad esempio il suo legame non solo con Victoria, ma anche con gli altri membri della band, visto che sul suo profilo troviamo delle foto scattate a Ibiza anche con Thomas. Luna, insomma, si è già calata a pieno nel mondo dei Maneskin, sintomo che la storia con Victoria sembra essere seria. Luna viene descritta come una modella atipica, antisocial e con la passione per l’uncinetto e per il rock and roll, questa, evidentemente, in comune con Victoria. In attesa che le due escano ufficialmente allo scoperto, dunque, sono state fotografate da Chi a Formentera e la passione tra loro è decisamente percepibile.

Victoria De Angelis ex fidanzato

Oggi nella vita di Victoria De Angelis c’è, dunque, Luna Passos, mentre il passato sentimentale della bassista di Maneskin rimane più nebuloso. Si è parlato moltissimo e a più riprese della vita sentimentale dell’artista, che non ha mai nascosto di essere bisessuale e anzi si è sempre battuta per normalizzare ogni orientamento, com’è giusto che sia percepito.In diverse interviste Victoria ha parlato di questa tema e negli anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento in materia. In passato si è parlato anche di un flirt con Damiano David, leader dei Maneskin, una voce che non ha mai trovato alcun riscontro.

Nata probabilmente più che altro per l’appartenenza dei due alla stessa band. Domande a Victoria sono state fatte anche su interessi sentimentali verso Ethan e Thomas, gli altri membri dei Maneskin, ma anche in questo caso sono arrivate secche smentite. Il passato di Victoria De Angelis è, quindi, fatto più che altro di teorie, incentrate più che altro su un ex fidanzato che sarebbe un cantante famoso, ma di cui non si conosce il nome. Il presente, invece, è molto più chiaro e come mostrano le foto di Chi risponde al nome di Luna Passos, la modella che sembra aver rubato il cuore della bassista dei Maneskin.