Chi è Tom Morello a Sanremo 2023 con i Maneskin

Chi è Tom Morello, chitarrista con i Maneskin a Sanremo 2023 nella terza serata: leggenda dei Rage Against the Machine

I Maneskin a Sanremo 2023 nella terza serata del Festival canteranno alcune delle loro hit, compresa Gossip con Tom Morello. I più giovani lo conoscono probabilmente soltanto per il videoclip dei vincitori di Sanremo 2021 ma in realtà si tratta di un nome enorme del mondo della musica, e ora vi spieghiamo chi è e perché la collaborazione con la band italiana è qualcosa di incredibile, per Damiano e compagni. Tom Morello, 58 anni, è uno di quei chitarristi definibili cult, la cui carriera ha raggiunto l’apice negli anni ’90. Il suo cognome richiama molto l’Italia ed è quello della madre, Mary Morello, attivista americana le cui origini sono irlandesi e italiane, precisamente piemontesi. Suo padre è invece Ngethie Njoroge, diplomatico keniota. Tom Morello si è laureato ad Harvard in Scienze Politiche, dedicandosi alla musica soltanto in seguito, cambiando vita e trasferendosi a Los Angeles, volendo fondare una band. Trova spazio nei Lock Up, che poi si sciolgono, ma soprattutto incontra Zack de la Rocha. Insieme fondano i Rage Against the Machine, riuscendo nell’impresa di fondere in maniera epocale funk e hip hop, di fatto generando una nuova sonorità. La band ha mosso i primi passi nel 1992 con il disco d’esordio e Tom Morello ne resta uno dei pilastri fino al 2000, quando Zack de la Rocha tenta la strada da solista. Proprio in quell’anno esce Renegades, con cover di grandi artisti, tra cui Bruce Springsteen, Rolling Stones e Bob Dylan.

Tom Morello carriera e collaborazioni

Considerando lo sconvolgimento interno, il resto della band affianca Chris Cornell, creando gli Audioslave, attivi fino al 2007, quando i Rage Against the Machine sono tornati, con la formazione originale. La band fa il giro del mondo ma non propone un nuovo disco. Negli anni Tom Morello ha anche lanciato album da solista, The Atlas Underground nel 2018, con collaborazioni importanti da RZA a Steve Aoki. Nel 2021 il chitarrista a Sanremo 2023 con i Maneskin pubblica invece Atlas Underground Fire, trovando collaborazioni di successo con Eddie Vedder, Bruce Springstreen e non solo. Il terzo disco di inediti è invece The Atlas Underground Flood. Nel corso degli ultimi anni si è poi dilettato in collaborazioni di vario genere, passando da uno stile all’altro. La sua chitarra ha affiancato Travis Barker, nuovamente Bruce Sprignsteen, i Linkin Park, Ozzy Osbourne e, guardando all’Italia, Samuel dei Subsonica e i Maneskin. Grazie alla sua sonorità, Gossip, inserito nell’album Rush!, ha raggiunto un nuovo livello. La vita privata di Tom Morello non è molto nota, anzi, a differenza della ricca carriera musicale. Guardando alle curiosità del passato, sappiamo che al tempo degli anni scolastici ha avuto la chance di suonare con uno dei Tool, Adam Jones. Per un breve periodo è stato un membro della E Street Band di Bruce Springsteen, sostituendo Steven Van Zandt. Ha inoltre preso parte con un breve cameo al film Iron Man. Dal 2009 la moglie di Tom Morello è Denise Louis, madre dei suoi due figli, Roman e Rhoads.