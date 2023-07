Scaletta concerto Harry Styles Campovolo: orari e durata

Harry Styles sta finalmente per arrivare in Italia: la scaletta del concerto e gli orari dell’attesissimo show dell’artista britannico

Il concerto dell’estate è ormai alle porte. Stasera sabato 22 luglio Harry Styles sarà di scena alla RCF Arena di Campovolo e, nemmeno a dirlo, l’attesa per lo show è ormai alle stelle. Negli ultimi giorni si è parlato molto del concerto dell’ex membro degli One Direction, soprattutto in relazione alle regole per la fila che hanno fatto tanto discutere sui social. Per accaparrarsi i posti migliori, molti fan si sono appostati fuori dall’arena già una settimana prima e, per evitare che ultimi arrivati possano prendere i posti che quei tenaci spettatori stanno tenendo da giorni ormai, ha fatto la propria comparsa una lista di regola da seguire che ha generato un ampio dibattito, spaccando l’opinione tra chi trova giusto stabilire dei principi per ordinare la fila e chi invece condanna questo sistema arbitrario dei fan. Ad ogni modo, questa polemica è, in fin dei conti, solo un’altra testimonianza di quanto alta sia l’attesa per il concerto di Harry Styles in Italia. Per ciò che riguarda la scaletta, il cantante britannico nel suo tour europeo ha spesso mischiato le carte, mantenendo una struttura di base fissa, ma apportando delle modifiche di volta in volta, a seconda della location. Basandoci, dunque, sulle precedenti date del tour del cantante di Sign of the Times, possiamo immaginare una possibile scaletta del concerto di Harry Styles a Campovolo, al netto di alcune possibili variazioni:

Daydreaming

Golden

Adore You

Keep Driving

Daylight

She

Matilda

Satellite

Late Night Talking

Cinema

Music for a Sushi Restaurant

Treat People With Kindness

What Makes You Beautiful

Grapejuice

Watermelon Sugar

Fine Line

Sign of the Times

As It Was

Kiwi

Harry Styles Campovolo a che ora finisce concerto

Dopo aver intravisto la possibile scaletta dello show del cantante di Grapejuice, andiamo a vedere invece gli orari della sua performance. L’orario d’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 20:45 e, orientativamente, dovrebbe durare poco meno di due ore, perché il concerto di Harry Styles a Campovolo dovrebbe finire poco prima delle 23:00, considerando un eventuale ritardo sull’orario d’inizio. I cancelli della RCF Arena inizieranno ad aprire alle ore 12:00, mentre due ore prima, alle 10:00, sarà possibile iniziare a entrare nell’area accoglienza, così da iniziare tutti i controlli del caso. Data la portata enorme dell’evento, la stessa organizzazione ha consigliato di arrivare entro le ore 18:00, così da facilitare tutti i controlli e non rischiare di creare intoppi a ridosso dell’inizio del concerto. Lo spettacolo poi prenderà il via alle ore 19:30, con l’esibizione del duo musicale britannico delle Wet Lag, formato dalle due amiche Rhian Teasdale e Hester Chambers. Dopo circa un’ora di esibizione, le due lasceranno il palco a Harry Styles, che così inizierà l’ultimo concerto del suo incredibile tour europeo. Appuntamento imperdibile, dunque, sia per i fan che per lo stesso cantante, che chiuderà il suo 2023 nel Vecchio Continente proprio in Italia, con un concerto che, tra attesa e polemiche, è già il grande evento dell’estate nella penisola.